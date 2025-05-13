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Из схемы размещения киосков в Екатеринбурге исключили 249 мест
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге из схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО) исключили 249 мест. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.
Сообщается, что сроки действия договоров на размещение киосков в этих местах истекает в текущем году.
Ранее директор департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин заявил, что к концу года количество демонтированных объектов может достичь 318.
Сообщается, что сроки действия договоров на размещение киосков в этих местах истекает в текущем году.
«71 место размещения, сроки действия договоров по которым закончились, уже исключено с момента публикации постановления. Оставшиеся 178 – исчезнут после окончания срока действия договоров на их размещение. Даты варьируются от ближайших дней до 2028 года включительно»,
– рассказали на сайте города.
Ранее директор департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин заявил, что к концу года количество демонтированных объектов может достичь 318.
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