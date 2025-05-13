Возрастное ограничение 18+

Из схемы размещения киосков в Екатеринбурге исключили 249 мест

10.05 Понедельник, 19 мая 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге из схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО) исключили 249 мест. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Сообщается, что сроки действия договоров на размещение киосков в этих местах истекает в текущем году.

«71 место размещения, сроки действия договоров по которым закончились, уже исключено с момента публикации постановления. Оставшиеся 178 – исчезнут после окончания срока действия договоров на их размещение. Даты варьируются от ближайших дней до 2028 года включительно»,

рассказали на сайте города.


Ранее директор департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин заявил, что к концу года количество демонтированных объектов может достичь 318.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В 2025 году в Екатеринбурге собираются избавиться от 318 киосков
13 мая 2025
Мэр Екатеринбурга предупредил о «жестких кадровых решениях» из-за плохой уборки города
16 мая 2025
Взят под стражу избивший в Екатеринбурге девушку-курьера мужчина
12 мая 2025
Екатеринбуржцу, стрелявшему у храма Большой Златоуст, суд заменил арест на домашний
17 мая 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Диабетикам Екатеринбурга без предупреждения стали выдавать новый российский инсулин

Хотя переводить на новые препараты должны под строгим контролем врачей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
10:05 Из схемы размещения киосков в Екатеринбурге исключили 249 мест
09:28 Парень с девушкой на Daewoo Nexia попали в ДТП в Артёмовском районе
19:16 Почти 70 миллионов рублей выделили на поддержку сельхохозяйственников в Свердловской области
18:20 В Екатеринбурге появился арт-объект ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа
17:01 В Екатеринбурге на Вторчермете ребёнок выпал из окна
15:29 В Краснотурьинске продавщицу «Столото» будут судить за охоту на выигрышные билеты
15:15 В Екатеринбурге открылся дендропарк на Первомайской
14:50 В Ревде досрочные выборы проходят с рекордным числом наблюдателей
13:42 Пожарные-десантники из Свердловской области отправились помогать тушить лесные пожары в Забайкалье
13:14 Куда сходить в Екатеринбурге с 19 по 25 мая
12:38 15 пожаров в Свердловской области: один человек погиб, один пострадал
11:53 В Берёзовском столкнулись снегоход и квадроцикл: водитель в реанимации, подросток — дома
18:21 Рейсы из Читы в Екатеринбург перенесли, один — на сутки
17:41 В Екатеринбурге суд продлил содержание в СИЗО обвиняемому в убийстве племянника экс-губернатора Евгения Куйвашева
16:21 В Свердловской области ожидаются заморозки до –2 °С
15:36 Из Екатеринбурга в «Оленьи ручьи»: «Орлан» вернётся на маршрут с 23 мая
14:35 На Урал приехала первая партия черешни и абрикосов из Турции и Узбекистана
14:28 На трассе Екатеринбург — Тюмень перекроют три километра до осени
13:38 Два человека погибли за сутки в Свердловской области — в пожаре и на воде, спасены 11
12:44 Екатеринбуржцу, стрелявшему у храма Большой Златоуст, суд заменил арест на домашний
11:56 Екатеринбуржцев зовут создать арт-объект в память о людях, умерших от СПИДа
11:20 В Екатеринбурге трамваи на ЖБИ не будут ходить с 17 по 26 мая — пустят больше автобусов
21:00 Вступил в силу приговор безучастным наблюдателям убийства аспиранта в Екатеринбурге
20:46 Двое погибли в столкновении трёх транспортных средств на трассе Екатеринбург — Серов
20:19 Спаивавший подростка красноуфимец поработает на государство
19:28 В лобовом столкновении возле села Покровское погиб водитель
Все новости Свердловской области
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
Все новости России и мира
10:05 Из схемы размещения киосков в Екатеринбурге исключили 249 мест
09:28 Парень с девушкой на Daewoo Nexia попали в ДТП в Артёмовском районе
19:16 Почти 70 миллионов рублей выделили на поддержку сельхохозяйственников в Свердловской области
18:20 В Екатеринбурге появился арт-объект ко Всемирному дню памяти жертв СПИДа
17:01 В Екатеринбурге на Вторчермете ребёнок выпал из окна
15:29 В Краснотурьинске продавщицу «Столото» будут судить за охоту на выигрышные билеты
15:15 В Екатеринбурге открылся дендропарк на Первомайской
14:50 В Ревде досрочные выборы проходят с рекордным числом наблюдателей
13:42 Пожарные-десантники из Свердловской области отправились помогать тушить лесные пожары в Забайкалье
13:14 Куда сходить в Екатеринбурге с 19 по 25 мая
12:38 15 пожаров в Свердловской области: один человек погиб, один пострадал
11:53 В Берёзовском столкнулись снегоход и квадроцикл: водитель в реанимации, подросток — дома
18:21 Рейсы из Читы в Екатеринбург перенесли, один — на сутки
17:41 В Екатеринбурге суд продлил содержание в СИЗО обвиняемому в убийстве племянника экс-губернатора Евгения Куйвашева
16:21 В Свердловской области ожидаются заморозки до –2 °С
15:36 Из Екатеринбурга в «Оленьи ручьи»: «Орлан» вернётся на маршрут с 23 мая
14:35 На Урал приехала первая партия черешни и абрикосов из Турции и Узбекистана
14:28 На трассе Екатеринбург — Тюмень перекроют три километра до осени
13:38 Два человека погибли за сутки в Свердловской области — в пожаре и на воде, спасены 11
12:44 Екатеринбуржцу, стрелявшему у храма Большой Златоуст, суд заменил арест на домашний
11:56 Екатеринбуржцев зовут создать арт-объект в память о людях, умерших от СПИДа
11:20 В Екатеринбурге трамваи на ЖБИ не будут ходить с 17 по 26 мая — пустят больше автобусов
21:00 Вступил в силу приговор безучастным наблюдателям убийства аспиранта в Екатеринбурге
20:46 Двое погибли в столкновении трёх транспортных средств на трассе Екатеринбург — Серов
20:19 Спаивавший подростка красноуфимец поработает на государство
19:28 В лобовом столкновении возле села Покровское погиб водитель
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK