В 2025 году в Екатеринбурге собираются избавиться от 318 киосков

– пояснил Максим Чаплыгин.

«При этом, по современному закону, ларьков на местах посадки общественного транспорта быть не должно. По мере истечения срока действия договоров об аренде такие объекты выносятся. Демонтаж обязан провести владелец ларька – в случае его отказа вынос производится в принудительном порядке»,