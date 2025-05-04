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В 2025 году в Екатеринбурге собираются избавиться от 318 киосков

14.05 Вторник, 13 мая 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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До конца года в Екатеринбурге собираются демонтировать 318 нестационарных торговых объектов (НТО). В 2025 году по ним заканчиваются сроки договоров аренды, сообщил директор департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин.

По его данным в схеме размещения НТО находятся 1,5 тысячи киосков, 321 з которых объединены с остановочными навесами.

«При этом, по современному закону, ларьков на местах посадки общественного транспорта быть не должно. По мере истечения срока действия договоров об аренде такие объекты выносятся. Демонтаж обязан провести владелец ларька – в случае его отказа вынос производится в принудительном порядке»,

– пояснил Максим Чаплыгин.


Он также выразил мнение, что бизнесмены будут пытаться затянуть процесс демонтажа с помощью судов.

В прошлом году по всей уральской столице было убрано 412 киосков, 77 из них располагались на остановках. С начала текущего года власти ликвидировали уже 30 таких «навесов».

Кроме этого, Чаплыгин заявил, что восстановлением благоустройства после выноса НТО должны заниматься их владельцы, так как по договору на них лежит обязанность проводить ремонт. Однако, по его словам, они не всегда выполняют требования договора, поэтому муниципалитет будет восстанавливать на бюджетные средства, и лишь затем компенсировать понесённые расходы через суд.

Напомним, в Екатеринбурге предлагали вернуть киоски частных лицам. Предложение аргументировали тем, что «частники» следят за чистотой объектов и прогоняют вандалов.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:05 В 2025 году в Екатеринбурге собираются избавиться от 318 киосков
12:58 Глава СК проконтролирует проверку по обращению жильцов аварийного дома в Нижней Туре
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12:20 В Свердловской области утвердили антикоррупционную программу
11:28 Таможенники задержали екатеринбуржца при получении посылки с препаратом гормона роста
10:58 В Екатеринбурге за взятки будут судить экс-полицейскую из миграционного отдела
10:34 Бывший свердловский замгубернатора Павел Креков получил работу в тюменской мэрии
09:50 Ночью в Невьянске при пожаре в частном доме погиб человек
09:38 Аферист из колонии обманул жительницу Екатеринбурга на 650 тысяч рублей
21:23 В праздничную неделю свердловское МЧС провело 1267 противопожарных рейдов
20:57 Взят под стражу избивший в Екатеринбурге девушку-курьера мужчина
20:44 В Краснотурьинске прошёл суд над обвинённым в гибели человека взрывником
20:19 Скрытые смыслы сказки про Чиполлино раскроют в Белинке
19:40 Смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень унесло жизни двух человек
19:31 За три нерабочих дня по Свердловской области прокатилось более полусотни пожаров
17:49 СМИ сообщают о проверке Роспотребнадзора в школах, которые обслуживает «Глобусресурс»
17:07 В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга перекроют несколько улиц ради «ЗаБега».
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