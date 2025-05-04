Возрастное ограничение 18+
В 2025 году в Екатеринбурге собираются избавиться от 318 киосков
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
До конца года в Екатеринбурге собираются демонтировать 318 нестационарных торговых объектов (НТО). В 2025 году по ним заканчиваются сроки договоров аренды, сообщил директор департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин.
По его данным в схеме размещения НТО находятся 1,5 тысячи киосков, 321 з которых объединены с остановочными навесами.
Он также выразил мнение, что бизнесмены будут пытаться затянуть процесс демонтажа с помощью судов.
В прошлом году по всей уральской столице было убрано 412 киосков, 77 из них располагались на остановках. С начала текущего года власти ликвидировали уже 30 таких «навесов».
Кроме этого, Чаплыгин заявил, что восстановлением благоустройства после выноса НТО должны заниматься их владельцы, так как по договору на них лежит обязанность проводить ремонт. Однако, по его словам, они не всегда выполняют требования договора, поэтому муниципалитет будет восстанавливать на бюджетные средства, и лишь затем компенсировать понесённые расходы через суд.
Напомним, в Екатеринбурге предлагали вернуть киоски частных лицам. Предложение аргументировали тем, что «частники» следят за чистотой объектов и прогоняют вандалов.
По его данным в схеме размещения НТО находятся 1,5 тысячи киосков, 321 з которых объединены с остановочными навесами.
«При этом, по современному закону, ларьков на местах посадки общественного транспорта быть не должно. По мере истечения срока действия договоров об аренде такие объекты выносятся. Демонтаж обязан провести владелец ларька – в случае его отказа вынос производится в принудительном порядке»,
– пояснил Максим Чаплыгин.
Он также выразил мнение, что бизнесмены будут пытаться затянуть процесс демонтажа с помощью судов.
В прошлом году по всей уральской столице было убрано 412 киосков, 77 из них располагались на остановках. С начала текущего года власти ликвидировали уже 30 таких «навесов».
Кроме этого, Чаплыгин заявил, что восстановлением благоустройства после выноса НТО должны заниматься их владельцы, так как по договору на них лежит обязанность проводить ремонт. Однако, по его словам, они не всегда выполняют требования договора, поэтому муниципалитет будет восстанавливать на бюджетные средства, и лишь затем компенсировать понесённые расходы через суд.
Напомним, в Екатеринбурге предлагали вернуть киоски частных лицам. Предложение аргументировали тем, что «частники» следят за чистотой объектов и прогоняют вандалов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области с начала сезона зафиксировано почти 5 тысяч случаев укусов клещей
10 мая 2025
10 мая 2025