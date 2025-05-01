Возрастное ограничение 18+
Уральская сеть магазинов Profmax объявила о своём закрытии
Скрин с сайта Profmax
На Урале закрывается сеть магазинов Profmax. Об этом сообщается на официальном сайте самой сети.
Несколько магазинов сети ещё открыты. Три из них в Екатеринбурге, один – в Каменске-Уральском. Скорее всего, они будут работать ещё некоторое время, пока распродают остатки товаров.
Первый магазин торговой сети открылся в 1995 году в Екатеринбурге под названием «СпортМакси». Название изменилось в 2013 году после ребрендинга.
Несколько магазинов сети ещё открыты. Три из них в Екатеринбурге, один – в Каменске-Уральском. Скорее всего, они будут работать ещё некоторое время, пока распродают остатки товаров.
Первый магазин торговой сети открылся в 1995 году в Екатеринбурге под названием «СпортМакси». Название изменилось в 2013 году после ребрендинга.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловские пожарные спасли 18 человек из огня и дыма
30 апреля 2025
30 апреля 2025