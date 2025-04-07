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Мэрия Екатеринбурга объявила закупку обещанных городу автобусов-гармошек
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на поставку автобусов-гармошек, которые власти обещали приобрести для города.
Лот на поставку 15 автобусов особо большого класса появился на портале Госзакупок.
О закупке автобусов также сообщил городской глава Алексей Орлов. По его словам, новые автобусы будут работать на газомоторном топливе. Кроме этого, автобусы-гармошки, с его слов, будут оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения, терминалами для оплаты, зарядками для мобильных устройств.
Лот на поставку 15 автобусов особо большого класса появился на портале Госзакупок.
О закупке автобусов также сообщил городской глава Алексей Орлов. По его словам, новые автобусы будут работать на газомоторном топливе. Кроме этого, автобусы-гармошки, с его слов, будут оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения, терминалами для оплаты, зарядками для мобильных устройств.
«Новые автобусы планируем направить на самые востребованные маршруты»,
– сказал градоначальник.
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