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В Первоуральске собираются построить завод механической обработки
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
В Первоуральске может появиться завод механической обработки, где будут изготавливать инструменты для машиностроительных, металлургических, горнодобывающих и нефтегазовых предприятий. Его собираются построить для увеличения объёма производства.
По данным департаменте информационной политики Свердловской области, завод будет строить компания «Восток-Урал».
Построить его хотят за три года. Делать это будут с помощью господдержки. Инвестиции оцениваются в 250 миллионов рублей.
Сейчас проект завода на этапе проектирования.
Основные клиенты компании «Восток-Урала» заводы по производству труб. Также предприятие сотрудничает с производителями арматуры, цветных металлов, оборудования для атомных станций. В её ассортименте калибры, оправки, направляющие, запасные части для станов и другое оборудование и инструменты — всего более 500 наименований, отмечают в департаменте информполитики региона.
По данным департаменте информационной политики Свердловской области, завод будет строить компания «Восток-Урал».
«В планах – построить собственное помещение на 1,5 тысячи квадратных метров и отдельный административный комплекс»,
– рассказали в ДИПе.
Построить его хотят за три года. Делать это будут с помощью господдержки. Инвестиции оцениваются в 250 миллионов рублей.
«Создание новой производственной площадки компанией "Восток-Урал" позволит увеличить объём выпуска инструментов в два раза. Наращивание выпуска импортозамещающей востребованной продукции соответствует целям национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Запуск завода усилит позиции Свердловской области на российских и международных рынках. Этот важный для региона проект сопровождает Агентство по привлечению инвестиций»,
– сказал замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.
Сейчас проект завода на этапе проектирования.
Основные клиенты компании «Восток-Урала» заводы по производству труб. Также предприятие сотрудничает с производителями арматуры, цветных металлов, оборудования для атомных станций. В её ассортименте калибры, оправки, направляющие, запасные части для станов и другое оборудование и инструменты — всего более 500 наименований, отмечают в департаменте информполитики региона.
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