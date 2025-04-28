В Первоуральске собираются построить завод механической обработки

– сказал замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

«Создание новой производственной площадки компанией "Восток-Урал" позволит увеличить объём выпуска инструментов в два раза. Наращивание выпуска импортозамещающей востребованной продукции соответствует целям национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Запуск завода усилит позиции Свердловской области на российских и международных рынках. Этот важный для региона проект сопровождает Агентство по привлечению инвестиций»,