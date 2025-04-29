Почти 50 тонн гвоздик привезли на Урал ко Дню Победы





– отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов. «Гвоздики – символ главного праздника весны – Дня Победы. Мы проводим таможенный контроль такого груза в первую очередь, чтобы цветы оказались у покупателей в свежем виде»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Уральские таможенники с начала апреля оформили более полутора миллионов гвоздик – почти 50 тонн.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, это практически половина цветов от ввезенных с начал года. Увеличение поставок гвоздик в апреле связано с высоким спросом.Цветы приехали из Колумбии, Нидерландов, Эквадора, и впервые в этом году – из Китая.Всего с начала года на Урал привезли более четырёх миллионов цветов – 116 тонн.