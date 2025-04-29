Возрастное ограничение 18+
Почти 50 тонн гвоздик привезли на Урал ко Дню Победы
Фото: Уральское таможенное управление
Уральские таможенники с начала апреля оформили более полутора миллионов гвоздик – почти 50 тонн.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, это практически половина цветов от ввезенных с начал года. Увеличение поставок гвоздик в апреле связано с высоким спросом.
Цветы приехали из Колумбии, Нидерландов, Эквадора, и впервые в этом году – из Китая.
Всего с начала года на Урал привезли более четырёх миллионов цветов – 116 тонн.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, это практически половина цветов от ввезенных с начал года. Увеличение поставок гвоздик в апреле связано с высоким спросом.
«Гвоздики – символ главного праздника весны – Дня Победы. Мы проводим таможенный контроль такого груза в первую очередь, чтобы цветы оказались у покупателей в свежем виде»,
– отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.
Цветы приехали из Колумбии, Нидерландов, Эквадора, и впервые в этом году – из Китая.
Всего с начала года на Урал привезли более четырёх миллионов цветов – 116 тонн.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В утреннем пожаре пострадал житель Каменска-Уральского
29 апреля 2025
29 апреля 2025