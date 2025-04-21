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Здание над законсервированной станцией метро «Бажовская» в Екатеринбурге могут сохранить
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга могут сохранить постройку с подземными паркингом, которые находятся над законсервированной станцией метро «Бажовская». Это следует из ответа свердловской прокуратуры депутату Госдумы Андрею Альшевских.
Речь идёт о самовольной постройки на улице 8 Марта, 63. Ранее собственника здания обязали снести здание, но фирма так этого не сделала.
Судя по ответу прокуратуры, ведомство изучило ситуацию и пришло к выводу, что сносить постройку нецелесообразно так как «повлечёт неэффективное использование бюджетных средств в связи с отсутствием возможности последующего возмещения затраченных средств». Поэтому сейчас администрация приводит объект в соответствие с правилами землепользования и застройки, чтобы затем через суд добиться передачи самостроя в муниципальную собственность.
Напомним, в Екатеринбурге были слухи о планах расконсервировать станцию «Бажовская» – она находится между «Геологической» и «Чкаловской» в районе улиц Большакова – 8 Марта.
Речь идёт о самовольной постройки на улице 8 Марта, 63. Ранее собственника здания обязали снести здание, но фирма так этого не сделала.
Судя по ответу прокуратуры, ведомство изучило ситуацию и пришло к выводу, что сносить постройку нецелесообразно так как «повлечёт неэффективное использование бюджетных средств в связи с отсутствием возможности последующего возмещения затраченных средств». Поэтому сейчас администрация приводит объект в соответствие с правилами землепользования и застройки, чтобы затем через суд добиться передачи самостроя в муниципальную собственность.
Напомним, в Екатеринбурге были слухи о планах расконсервировать станцию «Бажовская» – она находится между «Геологической» и «Чкаловской» в районе улиц Большакова – 8 Марта.
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