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Благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге приостановили
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге приостановили благоустройство 50-летия ВЛКСМ. 66.ru сообщает, что федеральная антимонопольная служба по Свердловской области приостановила тендер на благоустройство из-за жалобы одного из участников аукциона.
По данным издания, торги выиграла компания из Уфы, предложив выполнить работы за 572,7 миллиона рублей при начальной стоимости в 590,4 миллиона рублей. Однако заказчик не стал заключать контракт. Конкурсная комиссия посчитала, что обеспечение исполнения контракта не соответствует требованиям, из-за чего подрядчику отказали. В итоге он обратился с жалобой в антимонопольную службу.
Теперь свердловского управление ФАС приостановила тендер, чтобы провести проверку.
По данным издания, торги выиграла компания из Уфы, предложив выполнить работы за 572,7 миллиона рублей при начальной стоимости в 590,4 миллиона рублей. Однако заказчик не стал заключать контракт. Конкурсная комиссия посчитала, что обеспечение исполнения контракта не соответствует требованиям, из-за чего подрядчику отказали. В итоге он обратился с жалобой в антимонопольную службу.
Теперь свердловского управление ФАС приостановила тендер, чтобы провести проверку.
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