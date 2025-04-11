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Благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге приостановили

18.08 Четверг, 17 апреля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге приостановили благоустройство 50-летия ВЛКСМ. 66.ru сообщает, что федеральная антимонопольная служба по Свердловской области приостановила тендер на благоустройство из-за жалобы одного из участников аукциона.

По данным издания, торги выиграла компания из Уфы, предложив выполнить работы за 572,7 миллиона рублей при начальной стоимости в 590,4 миллиона рублей. Однако заказчик не стал заключать контракт. Конкурсная комиссия посчитала, что обеспечение исполнения контракта не соответствует требованиям, из-за чего подрядчику отказали. В итоге он обратился с жалобой в антимонопольную службу.

Теперь свердловского управление ФАС приостановила тендер, чтобы провести проверку.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
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17:33 Кикшеринговые компании в Екатеринбурге снизили скорость самокатов до 20 километров в час
17:17 В столице Урала утвердили новую площадку КРТ на улице Стачек
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15:32 Об избиении девушки на парковке екатеринбургского ТЦ доложат главе СК
14:27 СК проводит проверку в связи с травмированием ребёнка во время занятия на скалодроме в Екатеринбурге
13:34 Две девочки на электросамокате попали под машину на Амундсена в Екатеринбурге
12:55 Уральцы рассказали, каким странам-автопроизводителям доверяют больше
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11:49 После смерти попавшего в ДТП подростка во время велотренировки в Нижем Тагиле возбудили уголовное дело
11:00 В Полевском неадекватный мужчина обстрелял окна жилого дома
10:45 В столице Урала исчезла 13-летняя девочка в очках
09:52 В Екатеринбурге хотят запретить ночные поездки на электросамокатах
09:35 В Екатеринбурге Hyundai Solaris сбил пожилую женщину
09:09 На Химмаше пропала 15-летняя девочка с татуировкой в виде сердца на руке
21:01 В Екатеринбурге упавшая старушка разбила машину
20:30 На трассе Екатеринбург–Тюмень грузовик откинул прицеп
20:13 Обвинённый во взятках мэр Дегтярска завтра предстанет перед судом
19:46 Прокуратура защитила права нижнетагильского железнодорожника
19:29 Во вторник свердловские пожарные одолели 25 пожаров
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