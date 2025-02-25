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18 тонн томатов из Казахстана уничтожили в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге уничтожили 18 тонн томатов, прибывших в Свердловскую область из Казахстана.
Как сообщили в уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, при проверке партии, которую проводил их представитель совместно со специалистами екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Это подтвердили лабораторные исследования.
Допустить к реализации такую партию ведомство не могло.
Как сообщили в уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, при проверке партии, которую проводил их представитель совместно со специалистами екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Это подтвердили лабораторные исследования.
Допустить к реализации такую партию ведомство не могло.
«В соответствии с выбранной собственником мерой зараженная подкарантинная продукция была уничтожена»,
– сообщили в управлении.
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