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Гвоздики с жуками из Киргизии уничтожили в Екатеринбурге
Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора
При проверке гвоздик, прибывших в Екатеринбург из Киргизии, в некоторых срезах цветов были обнаружены жуки. Всего в партии был 178 591 цветок.
Как рассказали в уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, 22 февраля в 350 срезах гвоздики инспекторами ведомства был обнаружен «западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis)». Наличие вредителя подтвердили специалисты екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».
В итоге было принято решение уничтожить цветы, чтобы не допустить распространения вредителя. В управлении уточнятся, что были уничтожены только зараженные цветы.
Напомним, что в преддверии 8 Марта на Урал привезли почти 270 тонн цветов.
Как рассказали в уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, 22 февраля в 350 срезах гвоздики инспекторами ведомства был обнаружен «западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis)». Наличие вредителя подтвердили специалисты екатеринбургского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».
В итоге было принято решение уничтожить цветы, чтобы не допустить распространения вредителя. В управлении уточнятся, что были уничтожены только зараженные цветы.
Напомним, что в преддверии 8 Марта на Урал привезли почти 270 тонн цветов.
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