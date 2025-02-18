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К 8 Марта на Урал привезли 270 тонн цветов

17.55 Понедельник, 24 февраля 2025
Фото: Уральское таможенное управление
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Почти 270 тонн цветов, привезённых на Урал в преддверии 8 Марта, оформили уральские таможенники. Общая сумма, на которую были импортированы цветы, примерно 200 миллионов рублей.

Всего же сначала года на Урал привезли 600 тонн цветов на 450 миллионов рублей.

«Основная доля импорта приходится на розы – почти 6 миллионов штук (300 тонн). На втором месте по популярности хризантемы – почти 2 миллиона штук (136 тонн)»,

– рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.


По сравнению с предыдущем годом, в этом году общая стоимость цветов выросла почти на 40%, а их объём – на 30%.

В основном цветы везут автомобильным транспортом из Эквадора и Нидерландов, на них приходится более 95% всех поставок.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:55 К 8 Марта на Урал привезли 270 тонн цветов
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17:20 Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за драк детей иностранцев в Свердловской области
16:47 Куйвашев сообщил о совместной работе с белорусскими метростроителями
15:28 На пять лет отправится в колонию иностранец за нападение на студента в Екатеринбурге
14:55 За год спрос на русскую классику вырос в два раза
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11:36 Свердловский областной суд признал законным арест экс-замглавы Дегтярска Солдатова
10:36 Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолёт из-за сильного ветра сел в Минводах
10:13 В мэрии Екатеринбурга назвали фейком информацию о готовящихся вооружённых нападениях на школы
09:52 В Екатеринбурге на 85 суток приостановили работу кафе «Ташкент»
09:12 В Екатеринбурге посреди дороги загорелась «Газель» с людьми
08:52 В Берёзовском сгорел приют для животных в старом доме
17:50 В Каменске-Уральском подростка по делу об издевательствах над девушками на автомойке отправили в СИЗО
16:26 Минюст проверит певицу Наргиз на статус «иноагента» после обращения депутата из Екатеринбурга
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