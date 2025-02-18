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К 8 Марта на Урал привезли 270 тонн цветов
Фото: Уральское таможенное управление
Почти 270 тонн цветов, привезённых на Урал в преддверии 8 Марта, оформили уральские таможенники. Общая сумма, на которую были импортированы цветы, примерно 200 миллионов рублей.
Всего же сначала года на Урал привезли 600 тонн цветов на 450 миллионов рублей.
По сравнению с предыдущем годом, в этом году общая стоимость цветов выросла почти на 40%, а их объём – на 30%.
В основном цветы везут автомобильным транспортом из Эквадора и Нидерландов, на них приходится более 95% всех поставок.
Всего же сначала года на Урал привезли 600 тонн цветов на 450 миллионов рублей.
«Основная доля импорта приходится на розы – почти 6 миллионов штук (300 тонн). На втором месте по популярности хризантемы – почти 2 миллиона штук (136 тонн)»,
– рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.
По сравнению с предыдущем годом, в этом году общая стоимость цветов выросла почти на 40%, а их объём – на 30%.
В основном цветы везут автомобильным транспортом из Эквадора и Нидерландов, на них приходится более 95% всех поставок.
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