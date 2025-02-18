710 кубометров пиломатериалов отправили свердловские производители в Афганистан





сообщили в ведомстве. «Девять автомобилей и три железнодорожных вагона»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора рассказали, что с начала года в Афганистан экспортировали 710 кубометров пиломатериалов.Сообщается, что лесоматериалы продали организации из Алапаевского и Тавдинского городских округов, занимающиеся производством пиломатериалов хвойных пород.Вся древесина, отправленная на экспорт, сопровождалась карантинной фитосанитарной документацией.