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710 кубометров пиломатериалов отправили свердловские производители в Афганистан
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора рассказали, что с начала года в Афганистан экспортировали 710 кубометров пиломатериалов.
Сообщается, что лесоматериалы продали организации из Алапаевского и Тавдинского городских округов, занимающиеся производством пиломатериалов хвойных пород.
Вся древесина, отправленная на экспорт, сопровождалась карантинной фитосанитарной документацией.
«Девять автомобилей и три железнодорожных вагона»,
– сообщили в ведомстве.
Сообщается, что лесоматериалы продали организации из Алапаевского и Тавдинского городских округов, занимающиеся производством пиломатериалов хвойных пород.
Вся древесина, отправленная на экспорт, сопровождалась карантинной фитосанитарной документацией.
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