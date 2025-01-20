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В Уральской таможне опровергли озвученные «Почтой России» причины закрытия ММПО

10.38 Пятница, 24 января 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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На днях стало известно о том, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово с 1 марта закроется пункт международного почтового обмена (ММПО). В пресс-службе «Почты России» объяснили это тем, что якобы в последние годы снизились объёмы международной почты. В Уральской таможне это опровергли.

Сведения о снижении объёмов международной почты опроверг начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов. Сделал он это на вчерашней пресс-конференции, приуроченной к грядущему Дню работника таможенных органов. По его словам, наоборот, наблюдается рост, и есть основания считать, что тенденция увеличения объёмов сохранится в ближайшие годы.

А причины закрытия ММПО главный таможенник Урала объяснил стремлением «Почты России» оптимизировать расходы.

Фролов напомнил, что «Почта России» вместо Екатеринбурга теперь намерена направлять поступающую международную корреспонденцию в свои логистические центры в Казани и Новосибирске. И объяснил, что в этих городах центры были построены самой «Почтой России» и принадлежат ей (корреспондент Вечерних ведомостей нашёл информацию, что строительство этих центров обошлось «Почте России» в 4 млрд и 7,5 млрд рублей соответственно), в Екатеринбурге же «Почта России» арендует помещения в Кольцово. Закрывая пост в столице Урала, почтовики стремятся сократить свои расходы, уверены таможенники.

«Таможенные органы считают, что это не очень рациональное решение»,

– сказал Фролов.


По словам начальника Уральского таможенного управления, окончательного решения о судьбе ММПО в Екатеринбурге нет – на следующей неделе на Урал планирует приехать начальник Центральной почтовой таможни, с которым будет проведена беседа по поводу планов «Почты России».

Как отразится закрытие ММПО в Екатеринбурге для рядовых отправителей и получателей, не уточняется.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:49 В мэрии Екатеринбурга прокомментировали ситуацию с агрессивными собаками у школы №83
17:34 Екатеринбуржцы назвали самый удобный для восприятия формат рекламы
16:52 В Екатеринбурге на месте промзоны у ЦПКиО хотят возвести жилой квартал
16:38 Полиция и СК раскрыли подробности кровавой истории в Каменске-Уральском из 1993 года
15:34 Подозреваемого в убийстве семерых человек на Урале 32 года назад отправили в СИЗО
14:59 Из-за личинок екатеринбургскому предпринимателю не разрешили отправить деревянные крепления в Узбекистан
14:22 После аварии на новоберёзовской котельной прокуратура начала проверку
13:33 Свердловское МЧС предупреждает о сильном ветре 24 января
13:12 В декабре количество DDoS-атак на здравоохранение и сферу услуг в России выросло более чем в два раза
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