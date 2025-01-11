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С 1 марта в Кольцово перестанут принимать международные посылки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Кольцово с 1 марта приостановится работа места международного почтового обмена (ММПО). Это означает, что аэропорт перестанет получать посылки, отправленные на Урал из-за границы.
Как сообщает «Ъ-Урал», ссылаясь на пресс-службу «Почты России», ММПО решили закрыть из-за снижения объёмов международной почты почты, которое наблюдается последние несколько лет. Однако без посылок из других стран уральцы не останутся, международные отправления продолжат доставлять через сортировочные центры Казани и Новосибирска.
Там также добавили, что сотрудники ММПО без работы не останутся – их уже ждут на других логистических объектах «Почты России».
Как сообщает «Ъ-Урал», ссылаясь на пресс-службу «Почты России», ММПО решили закрыть из-за снижения объёмов международной почты почты, которое наблюдается последние несколько лет. Однако без посылок из других стран уральцы не останутся, международные отправления продолжат доставлять через сортировочные центры Казани и Новосибирска.
«Данное изменение позволит не только сохранить текущий уровень сервиса для клиентов, но и сократить сроки доставки. В дальнейшем, при необходимости Почта возобновит работу ММПО в Екатеринбурге»,
– сказали в пресс-службе почты.
Там также добавили, что сотрудники ММПО без работы не останутся – их уже ждут на других логистических объектах «Почты России».
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