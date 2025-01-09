Жителям нижнетагильской Вагонки улучшили мобильную связь





– рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. «Особенность таких компактных рабочих поселений на Урале в том, что, находясь в производственных цехах, наши абоненты по соображениям безопасности, не пользуются мобильной связью. Зато, заканчивая смены и покидая проходные заводов, они в полной мере "наверстывают упущенные" блага цивилизации. Чтобы избежать "падения сети" в моменты пиковых нагрузок и обеспечить максимально высокую скорость соединений, наши технические специалисты регулярно модернизируют оборудование»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Дзержинском районе Нижнего Тагила после строительства МТС новых базовых станций и перенастройки старых улучшилась сотовая связь, а вместе с тем выросла скорость мобильного интернета.Как рассказали Вечерним ведомостям в цифровой экосистеме МТС, новое оборудование со стандартами LTE и NI (интернет вещей) в диапазоне частот 1800 МГц в минувшем году появились на улицах Калинина (вблизи ЦГБ№1), Пихтовой (в районе профилактория Пихтовые горы), Зари (вблизи площади Танкостроителей) и рядом с АЗС «Лукойл» на Восточном шоссе.Дзержинский район, он же Вагонка, в два раза уступает по площади Тагилстроевскому и в восемь раз Ленинскому районам, но именно тут живёт треть населения Нижнего Тагила – более 110 тысяч человек, и здесь же находятся одни из самых крупных предприятий города.Кроме как в Дзержинского района в прошлом году оборудование на вышках сотовой связи модернизировали в районе Серебрянского тракта, Александровской улицы и горбольницы №7 в Ленинском районе. Также на территории ЕВРАЗ-НТМК построена внутренняя сеть мобильной связи, позволившая автоматизировать технологические и административные процессы на большинстве основных производственных участках металлургического гиганта.