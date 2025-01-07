В Екатеринбурге вырос спрос на запчасти китайской Chery





– отметил руководитель бизнес-направления “Запчасти и Автосервисы” в Авито Алексей Головин. «На фоне резкого роста продаж запчастей для китайских автомобилей в 2023 году, когда мы фиксировали десятикратное увеличение спроса на площадке, динамика в 2024 году выглядит более сдержанной. И тем не менее, относительно общего темпа роста запчасти из Поднебесной остаются лидерами»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге почти в два раза вырос спрос на запчасти для китайских автомобилей: за год продажи выросли на 94%. Однако в лидерах по объёму продаж остаются запчасти для корейских машин.Как рассказали эксперты Авито, проанализировавшие покупки на своей площадке, в лидерах по росту спроса автокомпоненты на китайцев. В прошлом году детали на Chery стали покупать на 62% чаще, а на Haval – на 53%. Также екатеринбуржцы начали покупать автокомпоненты на новые для российского рынка бренды из Поднебесной – OMODA и Jetour. Кроме как у китайских брендов, спрос вырос у деталей для немецкого Volkswagen.По доле продаж остаются в топе запчасти на автомобили от южнокорейских производителей Hyundai и KIA. На них в минувшем году пришлось по 7% продаж, а за год их стали покупать чаще на 13%. Следом за корейцами – японский бренд Toyota, на эти детали пришлось 5% продаж, а в спросе они выросли на 16%. Замыкает тройку лидеров отечественный АвтоВАЗ с долей 4% и ростом продаж на 14%.Среди запчастей чаще всего покупают кузовные детали – зеркала, бампера, капоты и прочее. На них приходится 31% продаж. На втором месте по объёму занимают двигатели и запчасти для них (12%), на третьем – электрооборудование (11%), на четвёртом – автосвет (9%), и на пятом – подвеска (7%).