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На 66 миллионов рублей закупили технику для Уральской авиабазы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловские власти потратили 66 миллионов рублей на покупку техники для Уральской авиабазы, которая занимается тушением пожаров в лесах области.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, лесным пожарным передали 23 малых лесопатрульных комплекса и три внедорожника УАЗ «Патриот», укомплектованные необходимыми средствами пожаротушения.
В прошлом году на покупку техники для огнеборцев выделялось более 200 миллионов рублей, вспомнили в ДИПе.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, лесным пожарным передали 23 малых лесопатрульных комплекса и три внедорожника УАЗ «Патриот», укомплектованные необходимыми средствами пожаротушения.
В прошлом году на покупку техники для огнеборцев выделялось более 200 миллионов рублей, вспомнили в ДИПе.
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