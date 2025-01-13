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На 66 миллионов рублей закупили технику для Уральской авиабазы

11.59 Среда, 15 января 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Свердловские власти потратили 66 миллионов рублей на покупку техники для Уральской авиабазы, которая занимается тушением пожаров в лесах области.

Как сообщили в департаменте информационной политики региона, лесным пожарным передали 23 малых лесопатрульных комплекса и три внедорожника УАЗ «Патриот», укомплектованные необходимыми средствами пожаротушения.

В прошлом году на покупку техники для огнеборцев выделялось более 200 миллионов рублей, вспомнили в ДИПе.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:59 На 66 миллионов рублей закупили технику для Уральской авиабазы
11:32 В метрополитене Екатеринбурга закрывают кассы
10:54 В екатеринбургском суде рассмотрят дело о серии телефонных краж в автобусах
10:31 Глава СК заинтересовался ситуацией с «закрытием школы» в свердловском селе Беляковское
10:05 Под Серовом столкнулись два грузовика
09:34 На 75 тысяч штрафовали банк за навязчивые звонки свердловчанке с напоминанием о долге
21:40 Житель Волгограда призвал к ответственности уральский банк за спам-звонок
21:00 Почти 9 с половиной тысяч нарушений пресекли на свердловских дорогах на прошлой неделе
20:20 В федеральное издание о Великой Отечественной включат материал о преподавателях УрГАХУ
19:48 В понедельник по Свердловской области прокатилось 14 пожаров
19:46 На экскурсию в Шадринск приглашают екатеринбуржцев
17:39 В Нижнем Тагиле за детьми бегала неадекватная женщина
17:26 Голый мужчина напугал жителей Асбестовского переулка в Екатеринбурге
17:11 38% екатеринбуржцев отдают ненужные вещи родным и знакомым
16:25 В Екатеринбурге ребёнок сломал позвоночник во время игр на горке в Основинском парке
16:12 В екатеринбургском посёлке Исток построят четыре новые улицы
15:11 Екатеринбург занял 197 место в рейтинге городов мира по индексу преступности
14:40 Экс-глава свердловского МинЖКХ устроился в «Облкоммунэнерго»
13:50 В екатеринбургском метрополитене у поезда «взбесились» двери
13:17 Два екатеринбургских ЖК вошли в топ-5 лучших новостроек страны
12:33 Главу сельского поселения в Свердловской области будут судить за взятку стройматериалами
11:18 В Екатеринбурге у «Меги» в остановку врезался автобус
11:07 В Екатеринбурге задержали отобравшего у пенсионерки сумку с деньгами на обучение внука
10:32 Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на девушку в Екатеринбурге
10:14 В Свердловской области обнаружили более 500 тонн рыбных консервов неизвестного происхождения
09:33 После повторного обращения жильцов разрушающегося дома в Серове глава СК поручил возбудить уголовное дело
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