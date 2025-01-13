На 66 миллионов рублей закупили технику для Уральской авиабазы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловские власти потратили 66 миллионов рублей на покупку техники для Уральской авиабазы, которая занимается тушением пожаров в лесах области.Как сообщили в департаменте информационной политики региона, лесным пожарным передали 23 малых лесопатрульных комплекса и три внедорожника УАЗ «Патриот», укомплектованные необходимыми средствами пожаротушения.В прошлом году на покупку техники для огнеборцев выделялось более 200 миллионов рублей, вспомнили в ДИПе.