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Екатеринбург выставил на торги право заключать брутто-контракты
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Мэрия Екатеринбурге выставила на аукцион 32 брутто-контракта, а точнее право заключить их. Бороться за лоты предлагают компаниям-перевозчикам.
Общая сумма контрактов составляет порядка 8 миллиардов рублей.
Торги должны будут завершиться уже на следующей недели. Ожидается, что первые контракты начнут заключать с 27 января, а с 1 февраля они вступят в силу.
Напомним, что с 1 августа в уральской столице на систему брутто-контрактов перешли троллейбусы и трамваи.
«Брутто-контракты касаются наземного общественного транспорта: автобусов, троллейбусов и трамваев. Победившие на торгах предприятия станут обслуживать 107 маршрутов уральской столицы»,
– рассказали в администрации.
Общая сумма контрактов составляет порядка 8 миллиардов рублей.
Торги должны будут завершиться уже на следующей недели. Ожидается, что первые контракты начнут заключать с 27 января, а с 1 февраля они вступят в силу.
Напомним, что с 1 августа в уральской столице на систему брутто-контрактов перешли троллейбусы и трамваи.
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