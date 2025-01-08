Екатеринбург выставил на торги право заключать брутто-контракты





– рассказали в администрации. «Брутто-контракты касаются наземного общественного транспорта: автобусов, троллейбусов и трамваев. Победившие на торгах предприятия станут обслуживать 107 маршрутов уральской столицы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Мэрия Екатеринбурге выставила на аукцион 32 брутто-контракта, а точнее право заключить их. Бороться за лоты предлагают компаниям-перевозчикам.Общая сумма контрактов составляет порядка 8 миллиардов рублей.Торги должны будут завершиться уже на следующей недели. Ожидается, что первые контракты начнут заключать с 27 января, а с 1 февраля они вступят в силу.Напомним, что с 1 августа в уральской столице на систему брутто-контрактов перешли троллейбусы и трамваи.