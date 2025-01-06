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Налоговый консультант поделилась с предпринимателями семью советами
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Праздники заканчивается и начинается период, когда предпринимателям и бухгалтерам нужно срочно готовить отчеты. По этому случаю налоговый консультант, эксперт с платформы Авито Услуги, Елена Ростова поделилась семью советами, которые помогут не утонуть в отчётах в начале года.
При этом тем, кто работает с упрощенной системой налогообложения, но выставляет счета с НДС, декларацию нужно сдать до 20 января.
Первое, что советует специалисты, собрать все необходимые документы и запросить недостающие заранее. Это поможет избежать ошибок, которые, как правило, совершаются в спешке.
Второе – проверить начисления за декабрь. В отчетах за январь должен быть учтены все зарплаты, отпускные и премии. Елена Ростова рекомендует убедиться в том, что:
– все декабрьские выплаты сотрудникам перечислены;
– страховые взносы оплачены до 31 декабря;
– начисления у сотрудников, уходящих в отпуск в январе, выплачены за три дня до отпуска.
Третье – проверить возможные задолженности по налогам и взносами, а также удостовериться в том, что все платежи за декабрь прошли и все реквизиты для отчетности были заполнены верно.
Четвёртое – подготовить черновой вариант отчётности перед тем, как готовить и сдавать итоговый. Этот совет может быть полезен организациям, работающим с большими объёмами данных.
Пятое – использовать бухгалтерские сервисы для автоматизации процессов. Так, по данным эксперта, некоторые онлайн-программы могут проверить правильность расчётов, сформировать отчёты автоматически и отправить документы в налоговую в электронном виде.
Шестое – провести инвентаризацию активов и расчётов: проверить остатки товаров, основные средства и расчёты с контрагентами.
Седьмое – проверить налоговый статус сотрудников. Ростова напоминает, что от статуса налогового резидентства зависит ставка НДФЛ.
«Это один из первых и самых важных отчетов года. Сдать декларацию нужно до 25 января, но в 2025 году срок переносится на 27 января из-за выходных. В декларации указываются все операции по НДС за 4 квартал, включая декабрь. Отчитываются плательщики НДС – как ИП, так и организации»,
– напомнила Ростова.
При этом тем, кто работает с упрощенной системой налогообложения, но выставляет счета с НДС, декларацию нужно сдать до 20 января.
Первое, что советует специалисты, собрать все необходимые документы и запросить недостающие заранее. Это поможет избежать ошибок, которые, как правило, совершаются в спешке.
Второе – проверить начисления за декабрь. В отчетах за январь должен быть учтены все зарплаты, отпускные и премии. Елена Ростова рекомендует убедиться в том, что:
– все декабрьские выплаты сотрудникам перечислены;
– страховые взносы оплачены до 31 декабря;
– начисления у сотрудников, уходящих в отпуск в январе, выплачены за три дня до отпуска.
Третье – проверить возможные задолженности по налогам и взносами, а также удостовериться в том, что все платежи за декабрь прошли и все реквизиты для отчетности были заполнены верно.
Четвёртое – подготовить черновой вариант отчётности перед тем, как готовить и сдавать итоговый. Этот совет может быть полезен организациям, работающим с большими объёмами данных.
Пятое – использовать бухгалтерские сервисы для автоматизации процессов. Так, по данным эксперта, некоторые онлайн-программы могут проверить правильность расчётов, сформировать отчёты автоматически и отправить документы в налоговую в электронном виде.
Шестое – провести инвентаризацию активов и расчётов: проверить остатки товаров, основные средства и расчёты с контрагентами.
Седьмое – проверить налоговый статус сотрудников. Ростова напоминает, что от статуса налогового резидентства зависит ставка НДФЛ.
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