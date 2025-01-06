Налоговый консультант поделилась с предпринимателями семью советами





– напомнила Ростова. «Это один из первых и самых важных отчетов года. Сдать декларацию нужно до 25 января, но в 2025 году срок переносится на 27 января из-за выходных. В декларации указываются все операции по НДС за 4 квартал, включая декабрь. Отчитываются плательщики НДС – как ИП, так и организации»,

собрать все необходимые документы и запросить недостающие заранее

проверить начисления за декабрь

проверить возможные задолженности по налогам и взносами

подготовить черновой вариант отчётности

использовать бухгалтерские сервисы для автоматизации процессов

провести инвентаризацию активов и расчётов

проверить налоговый статус сотрудников

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Праздники заканчивается и начинается период, когда предпринимателям и бухгалтерам нужно срочно готовить отчеты. По этому случаю налоговый консультант, эксперт с платформы Авито Услуги, Елена Ростова поделилась семью советами, которые помогут не утонуть в отчётах в начале года.При этом тем, кто работает с упрощенной системой налогообложения, но выставляет счета с НДС, декларацию нужно сдать до 20 января., что советует специалисты,. Это поможет избежать ошибок, которые, как правило, совершаются в спешке.. В отчетах за январь должен быть учтены все зарплаты, отпускные и премии. Елена Ростова рекомендует убедиться в том, что:, а также удостовериться в том, что все платежи за декабрь прошли и все реквизиты для отчетности были заполнены верно.перед тем, как готовить и сдавать итоговый. Этот совет может быть полезен организациям, работающим с большими объёмами данных.. Так, по данным эксперта, некоторые онлайн-программы могут проверить правильность расчётов, сформировать отчёты автоматически и отправить документы в налоговую в электронном виде.: проверить остатки товаров, основные средства и расчёты с контрагентами.. Ростова напоминает, что от статуса налогового резидентства зависит ставка НДФЛ.