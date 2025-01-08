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Почти треть екатеринбуржцев продолжала работать в праздники
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Практически треть – 31% – екатеринбуржцев продолжала трудиться в праздничные дни. Об этом жители уральской столицы рассказали исследователям Авито ещё до новогодних каникул.
Так, из тех, кто планировал выйти на работу в праздничные дни, половина (49%) заявляла, что будет трудиться в обычном режиме. Чаще всего в такой ситуации оказывались охранники (79%), работники торговли (74%) и общественного питания (70%), таксисты (68%), медики и фармацевты (68%), заводчане (66%), а также сотрудники доставки, грузоперевозок и логистики (63%).
28% признавались, что собираются брать на праздники дополнительные задачи, ещё 7% – доделывать старые.
Серди причин, по которым люди выходили на работу даже в праздничные дни, желание на что-то накопить (42%), компенсировать подарки и другие праздничные расходы (33%), провести время с пользой (20%), помочь коллегам (15%).
Так, из тех, кто планировал выйти на работу в праздничные дни, половина (49%) заявляла, что будет трудиться в обычном режиме. Чаще всего в такой ситуации оказывались охранники (79%), работники торговли (74%) и общественного питания (70%), таксисты (68%), медики и фармацевты (68%), заводчане (66%), а также сотрудники доставки, грузоперевозок и логистики (63%).
28% признавались, что собираются брать на праздники дополнительные задачи, ещё 7% – доделывать старые.
Серди причин, по которым люди выходили на работу даже в праздничные дни, желание на что-то накопить (42%), компенсировать подарки и другие праздничные расходы (33%), провести время с пользой (20%), помочь коллегам (15%).
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