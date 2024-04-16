Жилой район Екатеринбурга «Изумрудный бор» получил признание в экспертном сообществе

Фото: пресс-служба УГМК

Фото: пресс-служба УГМК





– резюмировал Михаил Бушмин, управляющий партнер BM Group, член экспертного Совета премии Urban. «Оценивая проекты, невозможно не заметить появление новых игроков курортной недвижимости с интересной архитектурой, продуманной инфраструктурой и по очень привлекательным ценам. Также радует бурное развитие Екатеринбурга и Новосибирска – там сосредоточено большое количество девелоперов, конкуренция высокая, что сказывается на продукте. Появляется все больше проектов с красивой архитектурой и многочисленными сервисами для жителей. Растет качество предложения в сегменте комфорт-класса в целом. Большинство проектов уже имеют класс энергоэффективности, "умный дом", коворкинг и так далее. И это радует! Скоро рынок девелопмента станет таким же конкурентным, как, например, рынок мобильных телефонов, и за любовь потребителя придется бороться еще больше»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Жилой район Екатеринбурга «Изумрудный бор» по промежуточным итогам престижной федеральной премии Urban – профессионального состязания в девелопменте, которое походит уже 16-ый год подряд, – получил признание экспертного сообщества.В этом году на суд жюри поступило 328 заявок, которые оценивались по 100 разным параметрам. В результате онлайн-голосования эксперты определили шорт-лист с заслуживающими внимания российскими проектами. В список номинантов 2024 года вошли и два проекта «УГМК-Застройщик»: горнолыжный курорт «Шермонт» в Шерегеше Кемеровской области и жилой район «Изумрудный бор» в Екатеринбурге.Горнолыжный курорт вошёл в ТОП в номинации «Лучшая курортная недвижимость премиум-класса» среди традиционных направлений Крыма и Краснодарского края, а жилой район оказался в числе лидеров в номинациях «Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса «УФО+СФО+ДФО» и «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры».Жилой район на севере Екатеринбурга стал ярким примером развития территории «с нуля». Некогда отдаленный район стал новой точкой притяжения для жителей города, где появилась разнообразная инфраструктура – клиника, фитнес-клуб с большим бассейном, магазины, кафе и другие необходимые сервисы. Кроме него в списке номинантов представлены проекты Астрахани, Владимирской области, Нижнего Новгорода, Перми и Тюмени.