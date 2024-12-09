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Экскаваторы-погрузчики стали доступны для аренды в Екатеринбурге
Фото: Авито
В Авито сообщили о расширении раздела «Спецтехника». Теперь там можно брать в аренду экскаваторы-погрузчики. Они уже появились в списке спецмашины, доступных для заказов.
По данным аналитиков площадки, спрос на аренду спецтехники быстро растёт. Только за осень его востребованность выросла вдвое по сравнению с минувшим летом. Ожидается, что добавление новой техники привлечёт ещё больше заказчиков.
По случаю мероприятия в Иннополисе, где было представлено обновление сервиса, специалисты «Авито Спецтехника» выполнили работы по монтажу праздничной иллюминации на деревьях и установили световые конструкции и другие элементы праздничного освещения – все работы выполнялись с применением специальной техники. Тем самым команда площадки хотела показать возможности своего сервиса.
Напомним, что сервис онлайн-аренды спецтехники Авито заработал впервые летом 2024 в Екатеринбурге. Лишь позже он стал доступен для жителей Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и Челябинска. В будущем его планируют запустить во всех городах России.
По данным аналитиков площадки, спрос на аренду спецтехники быстро растёт. Только за осень его востребованность выросла вдвое по сравнению с минувшим летом. Ожидается, что добавление новой техники привлечёт ещё больше заказчиков.
«Добавление экскаваторов-погрузчиков в список доступных для аренды категорий спецтехники – это своевременный ответ на растущие потребности наших пользователей, в том числе сезонные»,
– отметил Загит Кутузманов, руководитель бизнес-направления «Аренда Спецтехники» в Авито.
По случаю мероприятия в Иннополисе, где было представлено обновление сервиса, специалисты «Авито Спецтехника» выполнили работы по монтажу праздничной иллюминации на деревьях и установили световые конструкции и другие элементы праздничного освещения – все работы выполнялись с применением специальной техники. Тем самым команда площадки хотела показать возможности своего сервиса.
Напомним, что сервис онлайн-аренды спецтехники Авито заработал впервые летом 2024 в Екатеринбурге. Лишь позже он стал доступен для жителей Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и Челябинска. В будущем его планируют запустить во всех городах России.
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