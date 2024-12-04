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Дворники, коллекторы и врачи остаются самыми дефицитными в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области сохраняется острый дефицит дворников, специалистов по взысканию задолженностей и врачей. На одну вакансию у них приходился 0,7 резюме при норме от 4 резюме на место.
Такие данные приводят аналитики hh.ru. Также в регионе сохраняется нехватка поваров, пекарей, кондитеров (по 0,8 резюме на вакансию); главврачей, заведующих отделением (0,9); продавцов, кассиров, товароведов (1); слесарей, сантехников (1,1); маляров, штукатуров (1,2); электромонтажников, токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков (1,3); сварщиков, администраторов торгового зала (1,4); автослесарей, автомехаников (1,5); заведующих аптек, машинистов (1,6); операторов производственной линии, инженеров ПТО, инженеров-сметчиков, инженеров ПНР, мерчандайзеров (1,8).
Напомним, что на рынке труда Свердловской области в этом году наметилась положительная тенденция на сокращение кадрового дефицита. С начала года среднее количество резюме на вакансию увеличилось с 2,2 до 3.
Такие данные приводят аналитики hh.ru. Также в регионе сохраняется нехватка поваров, пекарей, кондитеров (по 0,8 резюме на вакансию); главврачей, заведующих отделением (0,9); продавцов, кассиров, товароведов (1); слесарей, сантехников (1,1); маляров, штукатуров (1,2); электромонтажников, токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков (1,3); сварщиков, администраторов торгового зала (1,4); автослесарей, автомехаников (1,5); заведующих аптек, машинистов (1,6); операторов производственной линии, инженеров ПТО, инженеров-сметчиков, инженеров ПНР, мерчандайзеров (1,8).
Напомним, что на рынке труда Свердловской области в этом году наметилась положительная тенденция на сокращение кадрового дефицита. С начала года среднее количество резюме на вакансию увеличилось с 2,2 до 3.
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