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Сотрудники УГМК-Телеком поделилась опытом по внедрению ИТС на выставке «Дорога 2024» в Екатеринбург-ЭКСПО
Фото: УГМК-Телеком
Специалисты группы компаний УГМК-Телеком рассказали об опыте внедрения ИТС в транспортную систему на выставке «Дорога 2024», проходившей в октябре в Екатеринбург-ЭКСПО. Выставка была посвящена передовым технологиям и разработкам в области строительства, содержания и ремонта дорог и искусственных сооружений.
УГМК-Телеком с 2020 года занимается установки элементов интеллектуальных транспортных систем в Свердловской области, которые позволяют мониторить дорожные ситуации, собирать данные о загруженности дорог, а также об интенсивности, пропускной способности, средней скорости и плотности транспортного потока. Далее эта информация используется для поиска решений по разгрузке магистралей от пробок и в целом для создания комфортной среды для автомобилистов и пешеходов.
Как отметил заместитель директора продуктового центра по продажам ПЦ «Интеллектуальные транспортные системы» Евгений Евсеев, в подготовке к выставке было задействовано свыше десяти сотрудников группы компаний, была проделана огромная работа.
Специалисты УГМК-Телеком не только презентовали свой продукты, но и участвовали в дискуссиях по вопросам повышения безопасности на дорогах страны, а также обменивались контактами с участниками выставки.
Напомним, что выставку «Дорога 2024» посетило рекордное число участников – свыше трёх тысяч человек.
«Эксперты группы компаний УГМК-Телеком на протяжении трёх дней обсуждали актуальные отраслевые вопросы и участвовали в дискуссиях в рамках деловой программы. В этом году особое внимание было уделено разработкам в области интеллектуальных транспортных систем (ИТС) и цифрового развития отрасли, что напрямую влияет на безопасность дорожного движения»,
– рассказали Вечерним ведомостям в группе компаний.
УГМК-Телеком с 2020 года занимается установки элементов интеллектуальных транспортных систем в Свердловской области, которые позволяют мониторить дорожные ситуации, собирать данные о загруженности дорог, а также об интенсивности, пропускной способности, средней скорости и плотности транспортного потока. Далее эта информация используется для поиска решений по разгрузке магистралей от пробок и в целом для создания комфортной среды для автомобилистов и пешеходов.
Фото: УГМК-Телеком
Как отметил заместитель директора продуктового центра по продажам ПЦ «Интеллектуальные транспортные системы» Евгений Евсеев, в подготовке к выставке было задействовано свыше десяти сотрудников группы компаний, была проделана огромная работа.
Специалисты УГМК-Телеком не только презентовали свой продукты, но и участвовали в дискуссиях по вопросам повышения безопасности на дорогах страны, а также обменивались контактами с участниками выставки.
Напомним, что выставку «Дорога 2024» посетило рекордное число участников – свыше трёх тысяч человек.
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