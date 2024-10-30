Сотрудники УГМК-Телеком поделилась опытом по внедрению ИТС на выставке «Дорога 2024» в Екатеринбург-ЭКСПО

– рассказали Вечерним ведомостям в группе компаний.

«Эксперты группы компаний УГМК-Телеком на протяжении трёх дней обсуждали актуальные отраслевые вопросы и участвовали в дискуссиях в рамках деловой программы. В этом году особое внимание было уделено разработкам в области интеллектуальных транспортных систем (ИТС) и цифрового развития отрасли, что напрямую влияет на безопасность дорожного движения»,