Возрастное ограничение 18+
Более трёх тысяч человек посетили выставку «Дорога-2024» в Екатеринбург-ЭКСПО
Фото: Владислав Постников
XI Международную специализированную выставку «Дорога 2024» в Екатеринбург-ЭКСПО посетило рекордное число участников – свыше трёх тысяч человек.
Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. В этом году участники конгресса планировали обсудить направления работы в рамках новых национальных проектов, которые в 2025 году придут на смену проекту «Безопасные качественные дороги». Речь идет о проектах «Эффективная транспортная система» и «Инфраструктура для жизни».
Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. В этом году участники конгресса планировали обсудить направления работы в рамках новых национальных проектов, которые в 2025 году придут на смену проекту «Безопасные качественные дороги». Речь идет о проектах «Эффективная транспортная система» и «Инфраструктура для жизни».
«Дорожное хозяйство – это не только дорожно-строительные предприятия и компании, производящие специализированную технику, но и тысячи людей, организаций и предприятий, задействованных в реализации крупных дорожных проектов»,
– отметил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Подрядчик из Артемовска оштрафован за не завершение работ по ремонту автомобильной дороги
15 октября 2024
15 октября 2024
Екатеринбуржцы по будням используют самокаты для поездок до остановок, а на выходных — до баров
14 октября 2024
14 октября 2024