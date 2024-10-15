Более трёх тысяч человек посетили выставку «Дорога-2024» в Екатеринбург-ЭКСПО





– отметил министр транспорта РФ Роман Старовойт. «Дорожное хозяйство – это не только дорожно-строительные предприятия и компании, производящие специализированную технику, но и тысячи людей, организаций и предприятий, задействованных в реализации крупных дорожных проектов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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XI Международную специализированную выставку «Дорога 2024» в Екатеринбург-ЭКСПО посетило рекордное число участников – свыше трёх тысяч человек.Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. В этом году участники конгресса планировали обсудить направления работы в рамках новых национальных проектов, которые в 2025 году придут на смену проекту «Безопасные качественные дороги». Речь идет о проектах «Эффективная транспортная система» и «Инфраструктура для жизни».