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Почти 300 тысяч рублей сэкономили жители уральской столице при оплате проезда по QR-коду
Фото: Владислав Постников
Почти в 300 тысяч рублей обошлись первые сутки акции скидки при оплате проезда по QR-коду или с помощью NFC через Систему быстрых платежей (СБП) в Екатеринбурге, которая стартовала накануне, 10 октября.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, за сутки этой акции воспользовались 22 393 раза, сэкономив при этом 291 109 рублей. Из них 217 945 рублей сэкономили пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев ЕМУП «Гортранса», а 73 164 рубля – пассажиры частных перевозчиков.
Сэкономленные средства перевозчиками будет компенсировать Национальная система платежных карт.
Напомним, что скидка составляет 13 рублей при оплате проезда через СБП в наземном транспорте (в метро скидка не будет работать). Акция будет действовать до 31 декабря 2024 года.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, за сутки этой акции воспользовались 22 393 раза, сэкономив при этом 291 109 рублей. Из них 217 945 рублей сэкономили пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев ЕМУП «Гортранса», а 73 164 рубля – пассажиры частных перевозчиков.
Сэкономленные средства перевозчиками будет компенсировать Национальная система платежных карт.
Напомним, что скидка составляет 13 рублей при оплате проезда через СБП в наземном транспорте (в метро скидка не будет работать). Акция будет действовать до 31 декабря 2024 года.
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