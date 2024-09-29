74 процента покупателей новых автомобилей ищут его через онлайн-платформы

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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В сентябре большинство покупателей новых автомобилей пользовались поиском именно на онлайн-площадках. Об этом сообщается в исследовании Авито Авто.Отмечается, что аж 74% для поиска и выбора нового авто в первую очередь пользовались онлайн-источниками: 33% – сайтами с объявлениями, 30% – сайтами автосалонов и дилеров, 11% – сайтами производителей. Лично посещали автосалоны всего 25%.«По нашим данным, предложение новых автомобилей в России активно растет: летом прирост год к году составил 43,5%. Увеличивается и число дилеров, с которыми сотрудничает Авито Авто: на данный момент среди наших партнеров более 2500 официальных дилеров, представленных на российском рынке. В условиях такого широкого ассортимента посетителям платформы выбрать наиболее подходящий по цене и техническим характеристикам автомобиль непросто. Авито Авто помогает с решением этой проблемы: на платформе в разделе “Новые авто” собраны выгодные актуальные предложения, а дилеров можно сравнить по отзывам клиентов, ассортименту и связи с производителем. Кроме того, такие бейджи как "Проверенный партнер" и "Официальный дилер" облегчат поиск, а прозрачное ценообразование повысит безопасность сделки», – прокомментировал Никита Ивахненко, руководитель направления «Новые автомобили» Авито Авто.