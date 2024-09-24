Возрастное ограничение 18+

Дворники, врачи, повара и коллекторы оказались самыми дефицитными специалистами в Свердловской области

09.38 Четверг, 3 октября 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева
В списки самых дефицитных специальностей в Свердловской области оказались дворники, врачи, повара и коллекторы. На одну вакансию приходится 0,7 резюме при норме для рынка труда 4 – 7,9 резюме.

Такую статистику приводят аналитики hh.ru. Также в списке самых дефицитных профессий оказались продавцы (0,8) и товароведы (0,9). Немногих лучше ситуация в регионе обстоит со слесарями (1), малярами, администраторами (1,1), электромонтажниками, сварщиками, автослесарями и автомеханиками (1,2). Также не хватает монтажников (1,4), машинистов и токарей (1,5), инженеров ПТО, инженеров-сметчиков, операторов производственных линий (1,6), прорабов (1,7) и мерчандайзеров (1,8).


Инфографика: hh.ru.


В среднем в Свердловской области на одно объявление о поиске сотрудника приходится 2,7 резюме, а по стране – 3,6.

В прошлом году ситуация была в чём-то лучше. Почти год назад на одну вакансию поваров, пекарей и кондитеров было 0,8 резюме, а на врачей – 1. А вот дворников тогда было меньше (0,5), а также токарей и фрезеровщиков (0,9). В среднем тогда на одну вакансию приходилось 2,5 резюме.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Аналитики заявили о восстановлении рынка новостроек в Екатеринбурге после падения спроса
24 сентября 2024
С начала года в Свердловской области произошло более 1,3 тысячи пожаров из-за неосторожного курения
24 сентября 2024
За 60 лет Белоярская АЭС выработала более 250 млрд кВтч
24 сентября 2024
Свердловское МЧС предупредило о проверке системы оповещения 2 октября
30 сентября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Стройка развязки у «Калины» в Екатеринбурге встала намертво. Фоторепортаж

Когда-то городские власти заявляли, что строительство развязки на «Калине» сорвал Навальный. Теперь маячит банкротство генподрядчика...
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
10:38 В Екатеринбурге рассмотрят уголовное дело о хищении 2,4 миллиона рублей у организации ЖКХ
10:05 В Полевском районе водитель Ford насмерть сбил велосипедиста
09:38 Дворники, врачи, повара и коллекторы оказались самыми дефицитными специалистами в Свердловской области
09:06 Два частных дома сгорели на Уралмаше
21:34 Стройка развязки у «Калины» в Екатеринбурге встала намертво. Фоторепортаж
21:12 Иномарка прилегла на бок в центре Екатеринбурга
20:19 По заявлению городских чиновников, екатеринбуржцы обогреты почти полностью
20:03 Более сотни нарушений ПДД пресекли автоинспекторы Екатеринбурга за выходные
19:35 В Камышлове после вмешательства прокуратуры отремонтируют интернат для инвалидов
19:03 Воскресный субботник устроят в лесном сквере нового района Екатеринбурга
18:43 Про Алексея Балабанова повествует один из фильмов-конкурсантов фестиваля в Екатеринбурге
17:41 В Нижнем Тагиле неизвестные подожгли квартиру пенсионерки
17:10 В Свердловском областном суде началось рассмотрение дела Данила Мухаметова, обвиняемого в работе на Украину
16:52 В уральской столице потушили пожар в Театре музкомедии
16:10 После сообщения о смерти человека при пожаре в Театре музкомедии в Екатеринбурге СК начал проверку
15:36 СМИ сообщают о смерти пострадавшего при пожаре в Театре музкомедии в Екатеринбурге
15:10 Из-за пожара в Театре музкомедии в центре Екатеринбурга перекрыли дороги
14:59 Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в Театре музкомедии в Екатеринбурге
14:37 В столице Урала загорелся Театр музкомедии
14:11 В Екатеринбурге вынесли приговор экс-сотруднику ГИБДД за взятку ради инсценировки ДТП
13:45 Екатеринбуржцам предлагают принять участие в социальном проекте и дать вторую жизнь ненужным вещам
12:52 Избившим мужчину с инвалидностью жителем Нижнего Тагила заинтересовался глава СК
12:36 Ещё один природный пожар вспыхнул в Свердловской области
12:00 Синоптики продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
11:23 «Уральские авиалинии» задержали четыре рейса из-за боевых действий между Израилем и Ираном
10:56 СК разбирается в обстоятельствах нападения на мужчину в инвалидной коляске в Нижнем Тагиле
Все новости Свердловской области
19:47 Бизнес рассказал, как игровые механики помогают привлекать новых клиентов
10:30 В ХМАО бывший студент напал на преподавательницу Лангепасского политехнического колледжа
17:24 Росприроднадзор предлагает создавать из ненужных вещей ёлочные игрушки
19:15 Эксперты выяснили, какие отечественные машины пользуются наибольшим спросом
16:22 Россиянам хотят разрешить дарить свои пенсионные баллы родителям
14:33 Пятый сезон «Цифрового Диктанта» пройдёт с 10 по 28 октября
19:21 Россияне тратят в среднем 650 тысяч рублей за заказ в сфере строительных услуг
16:37 Награждение победителей Национальной премии «Автодилер года 2024» пройдёт 8 октября
15:46 «Первый год мы боролись с депрессией рынка»
20:49 Четыре топ-менеджера Авито вошли в число лучших управленцев России
17:29 Бывший премьер Чечни призвал убрать теорию Дарвина из школьных учебников
16:20 Владислав Бакальчук задержан, ему предъявили обвинение
15:43 Эксперты отмечают рост применения банковских ID для верификации в онлайне
19:52 Россияне стали чаще покупать мопеды и квадроциклы в кредит
16:28 В результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве погиб человек, пишут СМИ
15:41 Бакальчук заявила о попытке захватить офисы в Москве, три человека ранены
15:11 СК: задержан начальник автобронетанковой службы ЦВО генерал-майор Путилов
13:59 Российским школам порекомендовали принимать в класс не более трех детей иностранных граждан
13:26 В Челябинске задержан замдиректора школы, в которой ученик напал на одноклассников
12:46 Матвиенко: движение чайлдфри нужно запрещать законодательно
19:11 В крупных российских компаниях растет спрос на продакт-менеджеров
16:59 СКР: с начала года возбуждено 497 уголовных дел в сфере ОПК и гособоронзаказа
16:41 Суд в Москве выпустил из СИЗО директора парка «Патриот»
16:11 Парламент Франции утвердил процедуру импичмента Макрона
15:13 В Красноярске задержаны 9 человек по делу о смертельных медуслугах
13:25 В Подмосковье мигрантам запретят продавать уличную еду и алкоголь
Все новости России и мира
10:38 В Екатеринбурге рассмотрят уголовное дело о хищении 2,4 миллиона рублей у организации ЖКХ
10:06 Пермь ждет яркое бойцовское шоу
10:05 В Полевском районе водитель Ford насмерть сбил велосипедиста
09:38 Дворники, врачи, повара и коллекторы оказались самыми дефицитными специалистами в Свердловской области
09:06 Два частных дома сгорели на Уралмаше
21:58 «Уралхим» и «Уралкалий» - в высшей группе ESG-индекса НКР и РБК
21:34 Стройка развязки у «Калины» в Екатеринбурге встала намертво. Фоторепортаж
21:12 Иномарка прилегла на бок в центре Екатеринбурга
20:19 По заявлению городских чиновников, екатеринбуржцы обогреты почти полностью
20:03 Более сотни нарушений ПДД пресекли автоинспекторы Екатеринбурга за выходные
19:35 В Камышлове после вмешательства прокуратуры отремонтируют интернат для инвалидов
19:03 Воскресный субботник устроят в лесном сквере нового района Екатеринбурга
18:43 Про Алексея Балабанова повествует один из фильмов-конкурсантов фестиваля в Екатеринбурге
17:41 В Нижнем Тагиле неизвестные подожгли квартиру пенсионерки
17:10 В Свердловском областном суде началось рассмотрение дела Данила Мухаметова, обвиняемого в работе на Украину
16:52 В уральской столице потушили пожар в Театре музкомедии
16:10 После сообщения о смерти человека при пожаре в Театре музкомедии в Екатеринбурге СК начал проверку
16:00 Подход ученых Пермского политеха и Университета Лафборо позволяет более эффективно моделировать поведение стента в стенозированной артерии
15:58 В Прикамье недвижимость для бизнеса оформляют в минимальные сроки
15:36 СМИ сообщают о смерти пострадавшего при пожаре в Театре музкомедии в Екатеринбурге
15:10 Из-за пожара в Театре музкомедии в центре Екатеринбурга перекрыли дороги
14:59 Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в Театре музкомедии в Екатеринбурге
14:37 В столице Урала загорелся Театр музкомедии
14:11 В Екатеринбурге вынесли приговор экс-сотруднику ГИБДД за взятку ради инсценировки ДТП
13:45 Екатеринбуржцам предлагают принять участие в социальном проекте и дать вторую жизнь ненужным вещам
12:52 Избившим мужчину с инвалидностью жителем Нижнего Тагила заинтересовался глава СК
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK