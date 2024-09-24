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Дворники, врачи, повара и коллекторы оказались самыми дефицитными специалистами в Свердловской области
Иллюстрация: Юлия Медведева
В списки самых дефицитных специальностей в Свердловской области оказались дворники, врачи, повара и коллекторы. На одну вакансию приходится 0,7 резюме при норме для рынка труда 4 – 7,9 резюме.
Такую статистику приводят аналитики hh.ru. Также в списке самых дефицитных профессий оказались продавцы (0,8) и товароведы (0,9). Немногих лучше ситуация в регионе обстоит со слесарями (1), малярами, администраторами (1,1), электромонтажниками, сварщиками, автослесарями и автомеханиками (1,2). Также не хватает монтажников (1,4), машинистов и токарей (1,5), инженеров ПТО, инженеров-сметчиков, операторов производственных линий (1,6), прорабов (1,7) и мерчандайзеров (1,8).
В среднем в Свердловской области на одно объявление о поиске сотрудника приходится 2,7 резюме, а по стране – 3,6.
В прошлом году ситуация была в чём-то лучше. Почти год назад на одну вакансию поваров, пекарей и кондитеров было 0,8 резюме, а на врачей – 1. А вот дворников тогда было меньше (0,5), а также токарей и фрезеровщиков (0,9). В среднем тогда на одну вакансию приходилось 2,5 резюме.
Такую статистику приводят аналитики hh.ru. Также в списке самых дефицитных профессий оказались продавцы (0,8) и товароведы (0,9). Немногих лучше ситуация в регионе обстоит со слесарями (1), малярами, администраторами (1,1), электромонтажниками, сварщиками, автослесарями и автомеханиками (1,2). Также не хватает монтажников (1,4), машинистов и токарей (1,5), инженеров ПТО, инженеров-сметчиков, операторов производственных линий (1,6), прорабов (1,7) и мерчандайзеров (1,8).
Инфографика: hh.ru.
В среднем в Свердловской области на одно объявление о поиске сотрудника приходится 2,7 резюме, а по стране – 3,6.
В прошлом году ситуация была в чём-то лучше. Почти год назад на одну вакансию поваров, пекарей и кондитеров было 0,8 резюме, а на врачей – 1. А вот дворников тогда было меньше (0,5), а также токарей и фрезеровщиков (0,9). В среднем тогда на одну вакансию приходилось 2,5 резюме.
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