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Аналитики заявили о восстановлении рынка новостроек в Екатеринбурге после падения спроса

13.49 Вторник, 24 сентября 2024
Фото: Владислав Постников
После резкого падения спроса на первичную недвижимость в июле этого года рынок новостроек в Екатеринбурге начал восстанавливаться. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Объектив.рф».

Если в июне прошло всего 1053 сделки, то в августе было продано около 1500 квартир, что на уже 42% больше. Однако гораздо меньше, чем в прошлом году, когда на июль пришлось 2701 сделка, а на август – 4376. Пик же минувшего года был в сентябре, когда было продано 4 956 объектов в новых домах.

Аналитики заявили о восстановлении рынка новостроек в Екатеринбурге после падения спроса

Инфографика: «Объектив.рф»


«Падение продаж новостроек после отмены льготной ипотеки с 1 июля было давно ожидаемым, девелоперы к нему готовились и сейчас сохраняют умеренный оптимизм, продолжая запуск новых проектов и реализацию запланированных объемов строительства»,

– считают эксперты.


Они также обратили внимание, что после отмены льготной ипотеки цены на новое жилье не снизились и даже продолжили расти. Так, в августе стоимость квадратного метра в уральской столице достигла 157,7 тысячи рублей – это рекордный показатель за всю историю рынка. За год цена на квадратный метр выросла на 22,4%.


Инфографика: «Объектив.рф»


Повлиять на цены и спрос на рынке первичного жилья в ближайшее время может ситуация с исчерпанными лимитами по льготным программам: семейной ипотеке и ИТ-ипотеке. Об этой проблеме в сентябре сообщило сразу несколько крупных банков. Однако аналитики ожидают, что лимиты льготного кредитования пополнят.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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