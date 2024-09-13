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Суд заблокировал земельные и строительные работы на крупной стройке «Астона» в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Арбитражный суд Свердловской области запретил земельные и строительные работы на территории, где идёт масштабная стройка застройщика «Астон» в Екатеринбурге — ЖК «Астон Движение». Этот жилой комплекс возводится на месте снесённого Виншампанкомбината на Сортировке.
Таким образом судья Анастасия Глухих удовлетворила заявление об обеспечительных мерах ОАО "Химическая компания «Нитон»", подавшего иск к застройщику. Исполнительный лист на обеспечительные меры был выдан накануне, 16 сентября, следует из карточки дела на сайте суда. Обеспечительные меры действуют до завершения судебного процесса, первое заседание по которому назначено на 25 ноября.
Напомним, иск ОАО Химическая компания Нитон был подан на прошлой неделе. В нём «Нитон» требует запрета осуществлять земельные и строительные работы в зоне санитарной охраны сети водопровода питьевой воды с кадастровым номером 66:41:0204038:3441 на территории земельного участка с кадастровым номером 66:41:0204008:2726 до достижения согласований указанных работ с ОАО Химическая компания «Нитон» как собственником и балансодержателем сети. Ранее эта же компания подавала иски и к другим застройщикам, возводящим жильё в квартале Пехотинцев — Проходной — Автомагистральная — Сортировочная.
Судя по данным кадастровой карты, земельные и строительные работы запрещены не на всей территории квартала, а на территории одного земельного участка со сложными контурами. Неизвестно, насколько это отразится на возможности продолжения стройки. Застройщиком и ответчиком по делу выступает ООО «Специализированный застройщик "Астон. Движение 2», одно из дочерних предприятий группы «Астон».
Жилой комплекс «Астон. Движение», согласно данным застройщика, планируется сдать во втором квартале 2025 года.
Это уже не первая стройка группы «Астон» в Екатеринбурге, на которой в рамках обеспечительных мер установлен судебный запрет на строительные работы — ещё один конфликтный объект находится во дворах на улице Советской в Пионерском микрорайоне, там обеспечительные меры установлены по иску прокуратуры.
Таким образом судья Анастасия Глухих удовлетворила заявление об обеспечительных мерах ОАО "Химическая компания «Нитон»", подавшего иск к застройщику. Исполнительный лист на обеспечительные меры был выдан накануне, 16 сентября, следует из карточки дела на сайте суда. Обеспечительные меры действуют до завершения судебного процесса, первое заседание по которому назначено на 25 ноября.
Фрагмент определения суда
Напомним, иск ОАО Химическая компания Нитон был подан на прошлой неделе. В нём «Нитон» требует запрета осуществлять земельные и строительные работы в зоне санитарной охраны сети водопровода питьевой воды с кадастровым номером 66:41:0204038:3441 на территории земельного участка с кадастровым номером 66:41:0204008:2726 до достижения согласований указанных работ с ОАО Химическая компания «Нитон» как собственником и балансодержателем сети. Ранее эта же компания подавала иски и к другим застройщикам, возводящим жильё в квартале Пехотинцев — Проходной — Автомагистральная — Сортировочная.
Судя по данным кадастровой карты, земельные и строительные работы запрещены не на всей территории квартала, а на территории одного земельного участка со сложными контурами. Неизвестно, насколько это отразится на возможности продолжения стройки. Застройщиком и ответчиком по делу выступает ООО «Специализированный застройщик "Астон. Движение 2», одно из дочерних предприятий группы «Астон».
Земельный участок, на котором временно запретили стройку. Скриншот с публичной кадастровой карты Росреестра.
Жилой комплекс «Астон. Движение», согласно данным застройщика, планируется сдать во втором квартале 2025 года.
Иллюстрация: сайт застройщика
Это уже не первая стройка группы «Астон» в Екатеринбурге, на которой в рамках обеспечительных мер установлен судебный запрет на строительные работы — ещё один конфликтный объект находится во дворах на улице Советской в Пионерском микрорайоне, там обеспечительные меры установлены по иску прокуратуры.
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