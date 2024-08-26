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Авито набирает стажёров-разработчиков

20.50 Пятница, 30 августа 2024
Фото: Вечерние ведомости
Студенты и выпускники технических, математических или ИТ-специальностей могут пройти стажировку в команде Авито.
Приём заявок на оплачиваемую стажировку ведётся по направлениям Backend, Frontend, iOS, Android, QA и 1С. Условия предполагают, что прошедший отбор человек сможет работать от 25 часов в неделю в течение полугода.

В Авито сообщили, что есть возможность стажироваться без необходимости посещать офис, а удалённо. Отлично проявившим себя стажёрам компания предложит устроиться на постоянную работу.

«Авито создает простой в использовании продукт на основе сложных технологий, поэтому нам важно привлекать талантливых разработчиков. Мы следим за трендами найма молодёжи, предлагаем нашим стажерам комфортные условия, погружаем в культуру компании. Инженеры активно делятся опытом с начинающими разработчиками через персональное менторство и погружение в реальные задачи команды. Помимо классических стажировок, в этом году мы запустили собственную бесплатную программу магистратуры по Data Science в МФТИ, чтобы готовить высококвалифицированных специалистов и развивать индустрию. С первого года обучения магистранты будут работать над продуктами Авито», — рассказала руководитель направления по найму молодёжи в Авито Татьяна Семина.

Ознакомиться с подробностями и условиями стажировки, а также подать заявку можно на сайте компании. Регистрация открыта до 2 сентября включительно.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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