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Суд взыскал с Корпорации «Маяк» неоплаченный долг
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Арбитражный суд Свердловской области взыскал со строительной Корпорации «Маяк» долги за эксплуатационно-коммунальное обслуживание и долги по взносам за капитальный ремонт. С учетом пени они составили 126 244 рубля рублей. Кроме того, Корпорация «Маяк» должна выплатить 2394 рубля в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.
«Иск удовлетворить полностью», — говорится в картотеке арбитражных дел.
Заявление о взыскании указанной суммы к Корпорации «Маяк» подала управляющая компания «ЖКХ Искон», базирующаяся в Екатеринбурге на улице Радищева, 33 – доме, который возводила Корпорация «Маяк». Качество строительных работ в этом доме неоднократно становилось поводом для исков управляющей компании к «Маяку» — так, судом было установлено, что при строительстве были допущены нарушения, которые приводили к неоднократному затоплению помещений здания. Сегодня, к слову, на Радищева, 33 вновь затопило паркинг, сообщает издание Е1.
По какой причине Корпорация «Маяк» не смогла выплатить добровольно казалось бы небольшую для застройщика сумму, что ООО «УК "ЖКХ «Искон"» пришлось обращаться для взыскания в суд, неизвестно. Решение ещё не вступило в законную силу.
«Иск удовлетворить полностью», — говорится в картотеке арбитражных дел.
Заявление о взыскании указанной суммы к Корпорации «Маяк» подала управляющая компания «ЖКХ Искон», базирующаяся в Екатеринбурге на улице Радищева, 33 – доме, который возводила Корпорация «Маяк». Качество строительных работ в этом доме неоднократно становилось поводом для исков управляющей компании к «Маяку» — так, судом было установлено, что при строительстве были допущены нарушения, которые приводили к неоднократному затоплению помещений здания. Сегодня, к слову, на Радищева, 33 вновь затопило паркинг, сообщает издание Е1.
По какой причине Корпорация «Маяк» не смогла выплатить добровольно казалось бы небольшую для застройщика сумму, что ООО «УК "ЖКХ «Искон"» пришлось обращаться для взыскания в суд, неизвестно. Решение ещё не вступило в законную силу.
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