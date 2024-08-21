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В Рефтинским к 2042 году хотят построить новую АЭС
Фото: Владислав Постников
Ещё одну атомную электростанцию хотят построить в Свердловской области к 2042 году. Разместить её планируют в Рефтинском.
Об этом говорится в «перечне планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию атомных электростанций», опубликованном на портале Системного оператора Единой энергической системы. Согласно документу, для Рефтинской АЭС будет строиться только один энергоблок мощностью 1255 МВт.
По данным организации, мощность всех атомных станций в стране в 2023 году составила 29,5 тыс. МВт. К 2042 году этот показатель планируют увеличить до 45,8 тыс. МВт за счёт строительства 11 новых АЭС в девяти российских региона.
Об этом говорится в «перечне планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию атомных электростанций», опубликованном на портале Системного оператора Единой энергической системы. Согласно документу, для Рефтинской АЭС будет строиться только один энергоблок мощностью 1255 МВт.
По данным организации, мощность всех атомных станций в стране в 2023 году составила 29,5 тыс. МВт. К 2042 году этот показатель планируют увеличить до 45,8 тыс. МВт за счёт строительства 11 новых АЭС в девяти российских региона.
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