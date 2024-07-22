В Тавде закрылся местный хлебозавод

– сказал Лачимов.

«В советское время здесь выпекали 30 тонн хлеба в сутки, без выходных работали круглосуточно, весь город обеспечивали, даже свиней им кормили. А сейчас все дороги открыты, то, что в торговых сетях лежит и хлебом то назвать нельзя, но люди покупают. Лежит хлеб, два месяца не черствеет – из чего он сделан, там только вред для человека и онкология»,