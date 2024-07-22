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В Тавде закрылся местный хлебозавод
Фото: Юлия Медведева
В Тавде законсервировали местный хлебный завод, построенный 85 лет назад. Ранее предприятие хотели модернизировать, так как до сих пор использовались угольные печи, но в итоге его решили закрыть.
Как сообщает издание «Сигнал», ссылаясь на бывшего главу муниципалитета Виктора Лачимова, у завода было два собственника. Один из них, которому принадлежит 74,5% уставного капитала, «пропал», а второй, владеющий остальными 25,5%, самостоятельно принимать решения не может. Поэтому бывший мэр предполагает, что завод в итоге разберут на металлолом. С его слов, из-за общего роста себестоимости и высокой конкуренции со стороны федеральных сетей, хлебозавод стал экономически нерентабельным.
Как сообщает издание «Сигнал», ссылаясь на бывшего главу муниципалитета Виктора Лачимова, у завода было два собственника. Один из них, которому принадлежит 74,5% уставного капитала, «пропал», а второй, владеющий остальными 25,5%, самостоятельно принимать решения не может. Поэтому бывший мэр предполагает, что завод в итоге разберут на металлолом. С его слов, из-за общего роста себестоимости и высокой конкуренции со стороны федеральных сетей, хлебозавод стал экономически нерентабельным.
«В советское время здесь выпекали 30 тонн хлеба в сутки, без выходных работали круглосуточно, весь город обеспечивали, даже свиней им кормили. А сейчас все дороги открыты, то, что в торговых сетях лежит и хлебом то назвать нельзя, но люди покупают. Лежит хлеб, два месяца не черствеет – из чего он сделан, там только вред для человека и онкология»,
– сказал Лачимов.
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