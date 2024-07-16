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Пчёл из каменск-уральского питомника доставляют по всей стране

12.46 Четверг, 25 июля 2024
Фото: Почта России
На Урале начался сезон доставки «живых» посылок, среди которых партии чистопородных среднерусских пчёл (или тёмных лесных) от заводчиков из Каменск-Уральского.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Почты России, доставляет пчёлок их курьерская служба. Ежегодно почтой отправляется до 500 посылок с «уральскими» пчёлами. Только в этом году насекомых отправили в Иркутск, Калининград, в ХМАО и даже в Якутию. Отмечается, что срок доставки даже в самые удалённые регионы не превышает 10 дней. Также иногда пчёл отправляют заграницу.

«Пчёлы при пересылке помещаются в специальные контейнеры. В одной ёмкости обычно находится одна пчелиная матка и до семи рабочих пчёл. На время доставки в отправление закладывается специальное питание для пчёл. На посылках делают отметку "Осторожно. Пчёлы. С ветеринарным свидетельством"»,

– поделились подробностями на почте.


По словам заводчицы из Каменска-Уральского и руководительницы Ассоциации заводчиков темной лесной пчелы Алёны Антроповой, они являются хранителями чистопородного материала темной лесной пчелы. Для этого и была создана региональная ассоциация, куда выходят 12 пасек из разных городов Свердловской области.

«Благодаря кропотливой работе по сохранению и распространению этой породы, а ежегодно отправляются сотни посылок с пчёлами с помощью Почты в самые разные уголки России и зарубежья, мы видим, что популярность среднерусской пчелы растёт, и она вновь обретает заслуженное внимание и почёт среди заводчиков»,

– отметила Алёна Антропова.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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