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Приложение Авито снова стало доступно в App Store
Скрин из AppStore / Вечерние ведомости
Представители Авито провели успешные переговоры с Apple и добились возвращения приложения платформы объявлений в App Store. Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы компании.
«Все на месте. Рады, что удалось быстро решить вопрос. Спасибо всем, кто помогал и сопереживал», – указано в сообщении пресс-службы Авито.
Теперь приложение вновь доступно для скачивания владельцам IPhone. Сервис уже работает в прежнем режиме – пользователям доступно скачивание и обновление.
Напомним, 23 июля из AppStore по неизвестным причинам пропало приложение Авито.
Представители компании сразу же связались с Apple и заверили, что предпримут все меры для возвращения сервиса в магазин.
«Все на месте. Рады, что удалось быстро решить вопрос. Спасибо всем, кто помогал и сопереживал», – указано в сообщении пресс-службы Авито.
Теперь приложение вновь доступно для скачивания владельцам IPhone. Сервис уже работает в прежнем режиме – пользователям доступно скачивание и обновление.
Напомним, 23 июля из AppStore по неизвестным причинам пропало приложение Авито.
Представители компании сразу же связались с Apple и заверили, что предпримут все меры для возвращения сервиса в магазин.
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