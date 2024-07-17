Каждый четвёртый екатеринбуржец имеет подработку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге каждый четвёртый работает в двух местах. О работе по совместительству рассказали 25% опрошенных.Как рассказали «Вечерним ведомостям» аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, у 19% из них работодатель знает о второй работе сотрудника, остальные 6% предпочитают скрывать эту информацию. Опасения, как оказывается, не беспочвенны: 26% руководителей недовольны тем, что их работники могут трудиться в других местах. Однако 56% относятся к этому спокойно, ещё 10% не против этого.Чаще других о подработке открыто говорят респонденты в возрасте 35—44 лет (21%) и сотрудники с доходом до 50 тысяч рублей (26%). В тайне держат вторую работу по большей части мужчины и работники с доходом от 100 тысяч рублей.