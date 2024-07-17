Возрастное ограничение 18+
Каждый четвёртый екатеринбуржец имеет подработку
Фото: Андрей Гоголев
В Екатеринбурге каждый четвёртый работает в двух местах. О работе по совместительству рассказали 25% опрошенных.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, у 19% из них работодатель знает о второй работе сотрудника, остальные 6% предпочитают скрывать эту информацию. Опасения, как оказывается, не беспочвенны: 26% руководителей недовольны тем, что их работники могут трудиться в других местах. Однако 56% относятся к этому спокойно, ещё 10% не против этого.
Чаще других о подработке открыто говорят респонденты в возрасте 35—44 лет (21%) и сотрудники с доходом до 50 тысяч рублей (26%). В тайне держат вторую работу по большей части мужчины и работники с доходом от 100 тысяч рублей.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, у 19% из них работодатель знает о второй работе сотрудника, остальные 6% предпочитают скрывать эту информацию. Опасения, как оказывается, не беспочвенны: 26% руководителей недовольны тем, что их работники могут трудиться в других местах. Однако 56% относятся к этому спокойно, ещё 10% не против этого.
Чаще других о подработке открыто говорят респонденты в возрасте 35—44 лет (21%) и сотрудники с доходом до 50 тысяч рублей (26%). В тайне держат вторую работу по большей части мужчины и работники с доходом от 100 тысяч рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Из-за кадрового дефицита в Свердловской области работодатели стали чаще рассматривать резюме подростков
17 июля 2024
17 июля 2024
Мэр Богдановича взыскал с жены участника боевых действий 25 тысяч рублей за комментарий в соцсети
18 июля 2024
18 июля 2024