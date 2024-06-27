Возрастное ограничение 18+
В Кировграде появился кинотеатр под открытым небом
Фото: скрин видео из канала Алексея Свалова
В уральском Кировграде закончили реализацию проекта благоустройства улицы Свердлова. На благоустройство потратили около 180 млн рублей, из которых 70 млн – это средства федерального бюджета, выделенные в рамках программы Формирования комфортной городской среды. Об этом рассказал депутат свердловского Заксобрания Алексей Свалов в своем телеграм-канале.
Так, в городе появились появилась новая автостанция, павильон с торговыми помещениями и автокассой, беседки, выполненные в виде чумов малых коренных народов манси, беседки с шахматными столиками, качели, сцена с амфитеатром, установлено большое количество скамеек и урн, кинотеатр под открытым небом, новая детская площадка.
«Улица Свердлова преобразилась. Теперь это полноценное место для активного досуга и отдыха, в том числе, с маленькими детьми. Думаю, жители Кировграда оценят удобство и комфорт нового пространства. Кроме того, мы с Александром Александровичем проверили ход выполнения работ по реконструкции Кировградской детской музыкальной школы. Работы ведутся в соответствии с графиком», – отметил Алексей Свалов, который вместе с главой Кировграда Александром Оськиным проверили качество выполнения работ по проекту благоустройства.
Так, в городе появились появилась новая автостанция, павильон с торговыми помещениями и автокассой, беседки, выполненные в виде чумов малых коренных народов манси, беседки с шахматными столиками, качели, сцена с амфитеатром, установлено большое количество скамеек и урн, кинотеатр под открытым небом, новая детская площадка.
«Улица Свердлова преобразилась. Теперь это полноценное место для активного досуга и отдыха, в том числе, с маленькими детьми. Думаю, жители Кировграда оценят удобство и комфорт нового пространства. Кроме того, мы с Александром Александровичем проверили ход выполнения работ по реконструкции Кировградской детской музыкальной школы. Работы ведутся в соответствии с графиком», – отметил Алексей Свалов, который вместе с главой Кировграда Александром Оськиным проверили качество выполнения работ по проекту благоустройства.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию