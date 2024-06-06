Уральский пломбир будут продавать во Вьетнаме





– рассказали уральские таможенники. «По сравнению с прошлым годом рост в физическом выражении составил 66 %, в стоимостном – 45%. Причём 71% от всего объём экспорта приходится на Казахстан и 29% – на КНР. Так, в Центральную Азию отгружено почти 139 тонн мороженого на более чем 500 тысяч долларов США. В Поднебесную отправлено 55 тонн холодного лакомства стоимостью 152 тысячи долларов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В этом году Уральские производители мороженого планируют начать продавать свою продукцию во Вьетнаме. Все необходимые документы и сертификаты для выхода на новый рынок они уже получили, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.Отмечается, что уральский пломбир, который будут поставлять во Вьетнам, производится по советским стандартам качества.Всего с начала текущего года региональные производители экспортировали почти 200 тонн мороженого общей стоимостью 680 тысяч долларов США.