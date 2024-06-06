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Уральский пломбир будут продавать во Вьетнаме
Фото: ООО «Хладокомбинат №3» (предоставлено пресс-службой Уральского таможенного управления)
В этом году Уральские производители мороженого планируют начать продавать свою продукцию во Вьетнаме. Все необходимые документы и сертификаты для выхода на новый рынок они уже получили, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Отмечается, что уральский пломбир, который будут поставлять во Вьетнам, производится по советским стандартам качества.
Всего с начала текущего года региональные производители экспортировали почти 200 тонн мороженого общей стоимостью 680 тысяч долларов США.
Отмечается, что уральский пломбир, который будут поставлять во Вьетнам, производится по советским стандартам качества.
Всего с начала текущего года региональные производители экспортировали почти 200 тонн мороженого общей стоимостью 680 тысяч долларов США.
«По сравнению с прошлым годом рост в физическом выражении составил 66 %, в стоимостном – 45%. Причём 71% от всего объём экспорта приходится на Казахстан и 29% – на КНР. Так, в Центральную Азию отгружено почти 139 тонн мороженого на более чем 500 тысяч долларов США. В Поднебесную отправлено 55 тонн холодного лакомства стоимостью 152 тысячи долларов»,
– рассказали уральские таможенники.
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