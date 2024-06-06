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ВТБ Лизинг продлевает программу скидок на пикапы и фургоны Sollers
ВТБ Лизинг совместно с ООО «Соллерс Алабуга» предлагают выгодные условия на финансирование автомобилей Sollers. При заключении договора лизинга до 30 июня 2024 года пикап Sollers ST6, а также малотоннажные автомобили Sollers Argo и Sollers Atlant можно приобрести по специальной цене.* Размер скидки может составить более 600 000 рублей.
Sollers Argo представлен на рынке в нескольких комплектациях. Основное назначение этого маневренного автомобиля – внутригородские перевозки, однако и на междугородних маршрутах Sollers Argo проявляет отличные качества. Он рассчитан на перевозку до 1 тонны груза, что дает автомобилю доступ в закрытые для более крупных грузовиков районы Москвы, при этом усиленная рама и спаренные задние колеса обеспечивают запас прочности в случае перегрузки.
Компактный грузовик Argo с рыночной ценой 2 294 000 руб. доступен в ВТБ Лизинг за 1 689 000 руб. При авансе 40% и сроке лизинга 7 лет ежемесячный платеж составит 23 877 руб. За счёт налоговых преференций можно сэкономить более 800 000 руб.**
Промтоварный фургон на шасси Sollers Atlant можно взять в финансовую аренду по цене 2 964 000 руб., при этом скидка от рекомендуемой розничной цены составит 570 000 руб. При сроке лизинга на 7 лет и авансе 49% ежемесячная нагрузка на бюджет компании составит 35 620 руб., а экономия на налогах – более 1 480 000 руб.**
Новый пикап Sollers ST6, только выйдя на рынок, сразу привлек внимание своей универсальностью: 5 пассажирских мест, грузовой отсек 1520 Х 1520 см, бензиновый (177 л.с.) либо дизельный (136 л.с.) двигатель, шестиступенчатая коробка передач. Система подключаемого полного привода 4х4. Отличная проходимость и впечатляющий дизайн. Приобрести пикап ST6 при цене 2 400 000рублей можно с минимальной ежемесячной нагрузкой на бюджет предприятия – всего 26 196 руб. Для этого необходимо внести аванс в размере 49% и заключить договор сроком на 7 лет.**
Оформляя автомобили в лизинг, клиенты могут выбрать различные опции финансовой аренды: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или без переплат за лизинг.
*Специальная цена – цена, рассчитанная на базе рекомендованной розничной цены с учетом максимально возможной выгоды по спец. программам, которую можно получить. Предложение ограничено, не является публичной офертой и может быть изменено в любое время. Подробности и наличие автомобилей уточняйте у официальных дилеров.
**Указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна компаниям на ОСН.
Sollers Argo представлен на рынке в нескольких комплектациях. Основное назначение этого маневренного автомобиля – внутригородские перевозки, однако и на междугородних маршрутах Sollers Argo проявляет отличные качества. Он рассчитан на перевозку до 1 тонны груза, что дает автомобилю доступ в закрытые для более крупных грузовиков районы Москвы, при этом усиленная рама и спаренные задние колеса обеспечивают запас прочности в случае перегрузки.
Компактный грузовик Argo с рыночной ценой 2 294 000 руб. доступен в ВТБ Лизинг за 1 689 000 руб. При авансе 40% и сроке лизинга 7 лет ежемесячный платеж составит 23 877 руб. За счёт налоговых преференций можно сэкономить более 800 000 руб.**
Промтоварный фургон на шасси Sollers Atlant можно взять в финансовую аренду по цене 2 964 000 руб., при этом скидка от рекомендуемой розничной цены составит 570 000 руб. При сроке лизинга на 7 лет и авансе 49% ежемесячная нагрузка на бюджет компании составит 35 620 руб., а экономия на налогах – более 1 480 000 руб.**
Новый пикап Sollers ST6, только выйдя на рынок, сразу привлек внимание своей универсальностью: 5 пассажирских мест, грузовой отсек 1520 Х 1520 см, бензиновый (177 л.с.) либо дизельный (136 л.с.) двигатель, шестиступенчатая коробка передач. Система подключаемого полного привода 4х4. Отличная проходимость и впечатляющий дизайн. Приобрести пикап ST6 при цене 2 400 000рублей можно с минимальной ежемесячной нагрузкой на бюджет предприятия – всего 26 196 руб. Для этого необходимо внести аванс в размере 49% и заключить договор сроком на 7 лет.**
Оформляя автомобили в лизинг, клиенты могут выбрать различные опции финансовой аренды: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или без переплат за лизинг.
Подать заявку на приобретение в лизинг автомобилей Sollers клиенты ВТБ Лизинг могут в режиме онлайн на сайте www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра: 8 800 551 19 18.
*Специальная цена – цена, рассчитанная на базе рекомендованной розничной цены с учетом максимально возможной выгоды по спец. программам, которую можно получить. Предложение ограничено, не является публичной офертой и может быть изменено в любое время. Подробности и наличие автомобилей уточняйте у официальных дилеров.
**Указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна компаниям на ОСН.
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