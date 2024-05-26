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Площадкой показа Международной недели моды UF LAB станет музей УГМК в Верхней Пышме
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 19 по 23 августа в Екатеринбурге состоится Международная неделя моды UF Lab. Она будет одним из главных мероприятий амбициозного фестиваля U'Fashion, организованного Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, администрацией Екатеринбурга и правительством Свердловской области при поддержке Агентства стратегических инициатив.
Одной из площадок проведения Уральской недели моды станет музейно-выставочный комплекс УГМК в Верхней Пышме. Об этом сегодня сказал на встрече с журналистами министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков. Музейный комплекс является крупнейшим в России музеем автомобильной техники, однако на время недели моды автомобили потеснятся и на выставочных площадях будет организован показ модных коллекций.
Ранее сообщалось, что одним из мест показа может стать ангар для самолётов «Уральских авиалиний» в аэропорту Кольцово, однако с авиакомпанией о проведении такого мероприятия договориться не удалось.
Одной из площадок проведения Уральской недели моды станет музейно-выставочный комплекс УГМК в Верхней Пышме. Об этом сегодня сказал на встрече с журналистами министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков. Музейный комплекс является крупнейшим в России музеем автомобильной техники, однако на время недели моды автомобили потеснятся и на выставочных площадях будет организован показ модных коллекций.
Ранее сообщалось, что одним из мест показа может стать ангар для самолётов «Уральских авиалиний» в аэропорту Кольцово, однако с авиакомпанией о проведении такого мероприятия договориться не удалось.
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