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Международный показ мод пройдёт на 301-летие Екатеринбурга в ангаре для самолётов «Уральских авиалиний»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Во второй половине августа, сразу после празднования Дня города, в Екатеринбурге планируют провести крупное мероприятие в сфере моды и дизайна – международную неделю моды UF LAB. Она станет частью проекта U'FASHION по развитию местных производителей и дизайнеров, рассказал сегодня на пресс-конференции, посвящённой развитию креативных индустрий в регионе, министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.
Целями большого проекта U'FASHION, который стартует уже на этой неделе, являются популяризация российских дизайнеров, содействие их выходу на новые рынки, а также формирование имиджа Свердловской области не только как промышленного региона, но и как центра моды и дизайна.
Одним из наиболее заметных мероприятий проекта должна стать Международная неделя моды UF LAB. Если быть точнее, это сразу несколько мероприятий, которые пройдут в течение недели после Дня города (с 19 по 23 августа 2024 года).
Концепцию недели моды UF LAB определили как «Екатеринбург – "сухой порт" Урала». Поскольку Екатеринбург, по заявлениям властей, становится одним из крупнейших логистических центров страны, для проведения показов в ходе UF LAB решили задействовать локации, связанные с тематикой транспорта.
Так, площадками Недели моды в Екатеринбурге в августе 2024 года станут:
— Музей автомобильной техники УГМК (Верхняя Пышма), в котором состоится торжественное открытие UF LAB с участием местных дизайнеров.
— ангар «Уральских Авиалиний» в аэропорту Кольцово, где планируют провести показ коллекций международных дизайнеров – из Китая, Турции, ОАЭ, Узбекистана и, возможно, других стран.
— креативный кластер «Домна» на улице Вайнера. Организаторы отметили, что он не относится к транспортной тематике, но зато исторически олицетворяет реализацию креативного предпринимательского потенциала региона. В «Домне» выступят финалисты Всероссийского конкурса дизайнеров.
Всего в рамках недели моды UF LAB запланировано не менее четырёх крупных показов, по 300-400 человек каждый. Вход на показы будет платным. На фестивале ожидают до пяти тысяч участников, заявили на пресс-конференции.
Целями большого проекта U'FASHION, который стартует уже на этой неделе, являются популяризация российских дизайнеров, содействие их выходу на новые рынки, а также формирование имиджа Свердловской области не только как промышленного региона, но и как центра моды и дизайна.
Одним из наиболее заметных мероприятий проекта должна стать Международная неделя моды UF LAB. Если быть точнее, это сразу несколько мероприятий, которые пройдут в течение недели после Дня города (с 19 по 23 августа 2024 года).
Концепцию недели моды UF LAB определили как «Екатеринбург – "сухой порт" Урала». Поскольку Екатеринбург, по заявлениям властей, становится одним из крупнейших логистических центров страны, для проведения показов в ходе UF LAB решили задействовать локации, связанные с тематикой транспорта.
Так, площадками Недели моды в Екатеринбурге в августе 2024 года станут:
— Музей автомобильной техники УГМК (Верхняя Пышма), в котором состоится торжественное открытие UF LAB с участием местных дизайнеров.
— ангар «Уральских Авиалиний» в аэропорту Кольцово, где планируют провести показ коллекций международных дизайнеров – из Китая, Турции, ОАЭ, Узбекистана и, возможно, других стран.
— креативный кластер «Домна» на улице Вайнера. Организаторы отметили, что он не относится к транспортной тематике, но зато исторически олицетворяет реализацию креативного предпринимательского потенциала региона. В «Домне» выступят финалисты Всероссийского конкурса дизайнеров.
Всего в рамках недели моды UF LAB запланировано не менее четырёх крупных показов, по 300-400 человек каждый. Вход на показы будет платным. На фестивале ожидают до пяти тысяч участников, заявили на пресс-конференции.
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