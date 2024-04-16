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Свердловская область оказалась на десятом месте в рейтинге по перспективности трудоустройства
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область опустилась с четвертой строчки на десятую в рейтинге российских регионов по перспективности трудоустройства. Аналитики hh.ru, составлявшие рейтинг, объясняют это не столько ухудшением ситуации в регионе, сколько интенсивным развитием других субъектов федерации.
Область набрала 74,03 балла (ранее 74,43). В регионе по-прежнему на одну активную вакансию приходится 2,5 резюме. Медианная зарплата повысилась с 59 200 до 60 900 рублей при прожиточном минимуме, заявленном на том же уровне в 16 675 рублей. Среди соискателей 81,2% отметили, что не готовы к переезду, и 0,9% – наоборот хотят уехать из Свердловской области (соответственно 80% и 1% ранее).
В прошлый раз Свердловскую область обогнали Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный и Рязанская область. Согласно актуальной статистике, Татарстан оказался по-прежнему на первой строчке. На второй оказалась Амурская область, на третьей Еврейская АО. На четвертой теперь Забайкальский край, на пятой – Нижегородская область, на шестой – Рязанская, на седьмой – Ленинградская, на восьмой – Воронежская, и на девятой – Санкт-Петербург.
Для сравнения, Москва оказалась только на 61 месте, набрав 69,24 балла. Ей удалось улучшить своё положение на четыре позиции. В столице России отмечается более высокая, чем по стране в целом, конкуренция за рабочие места (4,6 резюме на вакансию против 3,5 в целом по РФ), а также низкое соотношением медианной заработной платы к прожиточному минимуму (88 400 руб. к 25 879 руб.).
Республика Башкортостан, которая, согласно предыдущей статистике, была на пятом месте, сразу после Свердловской области, опустилась на 22 строчку – итоговый балл упал на 1,24 пункта (с 74,40 до 73,16). Также в регионе за последние три месяца вырос уровень конкуренции за рабочие места с 3,7 до 3,9 резюме на вакансию.
Область набрала 74,03 балла (ранее 74,43). В регионе по-прежнему на одну активную вакансию приходится 2,5 резюме. Медианная зарплата повысилась с 59 200 до 60 900 рублей при прожиточном минимуме, заявленном на том же уровне в 16 675 рублей. Среди соискателей 81,2% отметили, что не готовы к переезду, и 0,9% – наоборот хотят уехать из Свердловской области (соответственно 80% и 1% ранее).
В прошлый раз Свердловскую область обогнали Республика Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный и Рязанская область. Согласно актуальной статистике, Татарстан оказался по-прежнему на первой строчке. На второй оказалась Амурская область, на третьей Еврейская АО. На четвертой теперь Забайкальский край, на пятой – Нижегородская область, на шестой – Рязанская, на седьмой – Ленинградская, на восьмой – Воронежская, и на девятой – Санкт-Петербург.
Для сравнения, Москва оказалась только на 61 месте, набрав 69,24 балла. Ей удалось улучшить своё положение на четыре позиции. В столице России отмечается более высокая, чем по стране в целом, конкуренция за рабочие места (4,6 резюме на вакансию против 3,5 в целом по РФ), а также низкое соотношением медианной заработной платы к прожиточному минимуму (88 400 руб. к 25 879 руб.).
Республика Башкортостан, которая, согласно предыдущей статистике, была на пятом месте, сразу после Свердловской области, опустилась на 22 строчку – итоговый балл упал на 1,24 пункта (с 74,40 до 73,16). Также в регионе за последние три месяца вырос уровень конкуренции за рабочие места с 3,7 до 3,9 резюме на вакансию.
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