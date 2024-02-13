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Свердловская область оказалась на четвёртом месте рейтинга по перспективности трудоустройства

15.38 Вторник, 20 февраля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область оказалась на четвёртой строчке в ежеквартальном рейтинге российских регионов по перспективности трудоустройства, составленном аналитиками hh.ru.

Специалисты оценивали соотношение количества резюме к количеству вакансий на рынке, среднюю предлагаемую зарплату, прожиточный минимум для трудоспособного населения, уровень безработице и резюме со статусами «Не готов к переезду» и «Хочу переехать».

«В основу оценки регионов с точки зрения перспективности и привлекательности построения карьеры легли объективные статистические показатели. Мы учли уровень предлагаемой заработной платы и то, как она соотносится с прожиточным минимумом, учли уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места, уровень безработицы, а также стремление жителей региона переехать куда-либо ради трудоустройства. Это позволило уйти от субъективной и стереотипной оценки и продемонстрировать, что найти хорошую работу, которая обеспечит достойный уровень жизни»,

– объяснил аналитик Александр Ильин.


В Свердловской области на одну активную вакансию в регионе приходится 2,4 резюме при средней конкуренции по России чуть выше 3,5. Медианная зарплата в области, по данным аналитиков, составила 59 200 рублей. В то время как прожиточный минимум заявлен в 16 675 рублей. Среди соискателей региона 80% в своих резюме отмечают, что однозначно не готовы к переезду и только 1%, наоборот, хотели бы уехать из Свердловской области.

Лидером по трудоустройству стала Республика Татарстан, где 3,3 резюме на вакансию, 59 600 рублей медианная зарплата и 14 317 рублей прожиточный минимум. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ, и на третьем Рязанская область. На пятой строчке Республика Башкортостан.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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