«УГМК-Застройщик» получил 4,5 миллиарда рублей от Сбера на строительство первой очереди ЖК «Никольский»

Рендер: «УГМК-Застройщик»

Рендер: «УГМК-Застройщик»

Рендер: «УГМК-Застройщик»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Уральское отделение Сбербанка выдало компании «УГМК-Застройщик» кредит в размере 4,5 млрд рублей на строительство первой очереди жилого комплекса «Никольский». Ранее соглашение о финансировании стороны подписали на международной промышленной выставке «Иннопром».Возведение жилого комплекса «Никольский» планируется на пересечении улиц Фурманова – Белинского – Большакова и набережной реки Исеть на участке в 2,9 га. Там девелопер планирует построить высотный ансамбль из шести башен, общая площадь жилого пространства в которых составит 53 тысячи квадратных метров.На первом этапе застройщик хочет построить два дома высотой в 24 этажа на 308 квартир с подземным и наземным паркингом на машиномест. Помимо жилья в ЖК предусмотрены помещения для ресторана, супермаркета, медицинского центра с аптекой, фитнес-центра со spa и детским клубом, офиса управляющей компании, а также школы со спортивным кортом.Неотъемлемым элементом жилого комплекса станет просторная дворовая территория, интегрированная с набережной реки. В дополнение на крыше стилобата между секциями планируется сделать приватное пространство для жителей. Во дворе и на прилегающем участке и обещают высадить сотни деревьев и кустарников, как это сделано в других жилых проектах застройщика. Например, в новом районе «Изумрудный бор» на севере Екатеринбурга высажено порядка 1350 хвойных и лиственных деревьев, 8 тысяч кустарников, более 1500 многолетних растений. Для резидентов и жителей близлежащих районов будет обустроена пешеходная прогулочная зона с малыми архитектурными формами.Девелопер уже получил разрешение на строительство жилого комплекса. Сдача объекта запланирована на 2026 год. Полностью завершить проект планируется к 2030 году.