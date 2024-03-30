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Спрос на курьеров в Екатеринбурге вырос в полтора раза
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Спрос на услуги курьеров в Екатеринбурге вырос на 55%. Аналитики связывают это с развитием электронной коммерции и рынка доставки готовой еды.
Самыми востребованными оказались курьеры-водители. Спрос на специалиста с водительскими правами увеличился на 196% год к году. Такие исполнители могут взять на себя больше задач, чем пешие курьеры или курьеры на велосипедах. В частности, они доставлять тяжёлые грузы на большие расстояния, пояснили специалисты «Авито Услуг».
Однако наличие машины не становится большим преимуществом. Гораздо серьёзнее вырос интерес к курьерам на электротранспорте, будь то самокаты или велосипеды. Аналитики фиксируют рост спроса на 475%.
Пешая доставка тоже не теряет актуальности. Спрос на пеших курьеров увеличился на 383%. Если не нужно отправлять тяжёлую посылку, еду, документы или цветы, выбор делают в пользу пеших специалистов. Кроме того, такие курьеры не зависят от погоды, как обладатели электротранспорта.
Самыми востребованными оказались курьеры-водители. Спрос на специалиста с водительскими правами увеличился на 196% год к году. Такие исполнители могут взять на себя больше задач, чем пешие курьеры или курьеры на велосипедах. В частности, они доставлять тяжёлые грузы на большие расстояния, пояснили специалисты «Авито Услуг».
Однако наличие машины не становится большим преимуществом. Гораздо серьёзнее вырос интерес к курьерам на электротранспорте, будь то самокаты или велосипеды. Аналитики фиксируют рост спроса на 475%.
«Личный городской транспорт недорог в обслуживании и позволяет исполнителям не зависеть от транспортной ситуации на дорогах, а значит, доставлять заказы быстрее и зарабатывать больше»,
– пояснили эксперты.
Пешая доставка тоже не теряет актуальности. Спрос на пеших курьеров увеличился на 383%. Если не нужно отправлять тяжёлую посылку, еду, документы или цветы, выбор делают в пользу пеших специалистов. Кроме того, такие курьеры не зависят от погоды, как обладатели электротранспорта.
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