15% соискателей из Екатеринбурга надеются приступить к работе сразу же после трудоустройства





– рассказали аналитики. «Нашлись и те, кто готов ждать ответа от работодателя о приеме на интересующую должность от 9 недель до полугода – таких оказалось 2%»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Почти треть (32%) жителей Екатеринбурга, участвовавших в опросе, заявили, что готовы прости любое количество этапов собеседований при трудоустройстве на интересующую их должность. Как правило, это представители сфер медицины и фармацевтики, онлайн торговли и банковского дела.При этом пройти только 1 этап готовы 15%, 2 этапа собеседований на вакансию – 17%, могут согласиться на 3 этапа 14%, на 4 и 5 этапов – 5% и 2% соответственно. На весь процесс трудоустройства потратить от 1 до 3 дней готовы лишь 15%, от 4 дней до 1 недели – 24%, от 1 до 2 недель – 19%, от 3 до 4 недель – 18% соискателей из уральской столицы. Такие данные «Вечерним ведомостям» приводят аналитики «Авито Работы».Исследование также показало, что 29% респондентов готовы ждать ответа от работодателя о приёме на интересующую должность в пределах 1–3 дней после собеседования. 31% опрошенных готовы ждать ответа от 4 дней до 1 недели. От 1 до 2 недель готовы ждать 19% респондентов, от 3 до 4 недель – 5%, от 5 до 8 недель – 7%.Они также отметили, что на фоне дефицита кадров на рынке труда работодатели увеличивают количество вакансий с мгновенным трудоустройством или с выходом на работу на следующий день – по стране за зиму 2023-2024 года количество таких вакансий выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год.