Возрастное ограничение 18+
С начала года уральские таможенники оформили экспорт почти 25 тонн круглого леса
Фото: Уральское таможенное управление
С начала 2024 года уральские таможенники оформили вывоз почти 25 тысяч тонн круглого леса на 1,8 миллионов долларов. Больше всего древесины отправилось в Китай, Казахстан и Узбекистан.
По данным пресс-службы Уральского таможенного управления, которая приводит эта данные, за рубежом большим спросом пользуется не только лес: только за два месяца было экспортировано более 124 тысяч тонн лесоматериалов на 26 миллионов долларов.
Он также напомнил, что с 2023 года была введена практика реализации контрабандной древесины, доход от продажи которой идёт в бюджет.
По данным пресс-службы Уральского таможенного управления, которая приводит эта данные, за рубежом большим спросом пользуется не только лес: только за два месяца было экспортировано более 124 тысяч тонн лесоматериалов на 26 миллионов долларов.
«Лес и лесоматериалы относятся к категории стратегически важных ресурсов. Таможенными органами уделяется особое внимание и проводится тщательный контроль при экспорте таких товаров. Отмечу, что попытки незаконного вывоза ресурсов пресекаются регулярно. Только в 2023 году Уральской оперативной таможней выявлено 44 факта незаконного перемещения древесины»,
– рассказал начальник уральской таможни Алексей Фролов.
Он также напомнил, что с 2023 года была введена практика реализации контрабандной древесины, доход от продажи которой идёт в бюджет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Доля пользователей Telegram в Екатеринбурге достигла 64%
15 марта 2024
15 марта 2024