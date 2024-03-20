С начала года уральские таможенники оформили экспорт почти 25 тонн круглого леса





– рассказал начальник уральской таможни Алексей Фролов. «Лес и лесоматериалы относятся к категории стратегически важных ресурсов. Таможенными органами уделяется особое внимание и проводится тщательный контроль при экспорте таких товаров. Отмечу, что попытки незаконного вывоза ресурсов пресекаются регулярно. Только в 2023 году Уральской оперативной таможней выявлено 44 факта незаконного перемещения древесины»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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С начала 2024 года уральские таможенники оформили вывоз почти 25 тысяч тонн круглого леса на 1,8 миллионов долларов. Больше всего древесины отправилось в Китай, Казахстан и Узбекистан.По данным пресс-службы Уральского таможенного управления, которая приводит эта данные, за рубежом большим спросом пользуется не только лес: только за два месяца было экспортировано более 124 тысяч тонн лесоматериалов на 26 миллионов долларов.Он также напомнил, что с 2023 года была введена практика реализации контрабандной древесины, доход от продажи которой идёт в бюджет.