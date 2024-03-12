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Свердловским компаниям предлагаю помощь в формировании имиджа
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» компаниям из Свердловской области предлагают помощь в формировании имиджа для повышения узнаваемости.
Заявки будут принимать до 30 сентября 2024 года. Предпринимателям, которые решат воспользоваться такой услугой, предлагают выбрать между:
– стартап-дизайном, включающим разработку или редизайн логотипа и других элементов стиля;
– продукт-промо, куда входит фотосъемка, разработка презентаций или каталога;
– видео-промо, заключающегося в создании видеоролика под цели заказчика.
Познакомиться с видами поддержки можно на сайте СОФПП.
«Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства – СОФПП, на базе которого создан региональный Центр "Мой бизнес" – объявил набор предпринимателей на комплексную услугу, направленную на повышение узнаваемости бизнеса»,
– сообщили в региональном департаменте информполитики.
Заявки будут принимать до 30 сентября 2024 года. Предпринимателям, которые решат воспользоваться такой услугой, предлагают выбрать между:
– стартап-дизайном, включающим разработку или редизайн логотипа и других элементов стиля;
– продукт-промо, куда входит фотосъемка, разработка презентаций или каталога;
– видео-промо, заключающегося в создании видеоролика под цели заказчика.
Познакомиться с видами поддержки можно на сайте СОФПП.
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