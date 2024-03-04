Стоимость проезда в общественном транспорте Екатериунбарга обещали не повышать

– ответил градоначальник.

«У меня позиция однозначная, мы находимся в такой ситуации, потому что даже на рубль поднять считаю недопустимым, потому что транспортное обслуживание населения оставляет желать лучшего. Люди не могут заплатить за проезд, потому что автобус переполнен, трамваи переполнены»,