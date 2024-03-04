Возрастное ограничение 18+
Стоимость проезда в общественном транспорте Екатериунбарга обещали не повышать
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Отвечая на вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте на пресс-конференции, глава уральской столицы Алексей Орлов пообещал, что сейчас её поднимать не будут.
А вот «проезд» для зайцев повысят. Штраф для безбилетников хотят увеличить со 100 до 2500 рублей. Ловить зайцев, по словам Алексея Орлова, будет помогать Росгврадия.
Ранее власти оценили себестоимость проезда в общественном транспорте в 40 рублей. В такой ситуации перевозчики всё равно не смогли зарабатывать, но не работали бы себе в убыток.
«У меня позиция однозначная, мы находимся в такой ситуации, потому что даже на рубль поднять считаю недопустимым, потому что транспортное обслуживание населения оставляет желать лучшего. Люди не могут заплатить за проезд, потому что автобус переполнен, трамваи переполнены»,
– ответил градоначальник.
А вот «проезд» для зайцев повысят. Штраф для безбилетников хотят увеличить со 100 до 2500 рублей. Ловить зайцев, по словам Алексея Орлова, будет помогать Росгврадия.
Ранее власти оценили себестоимость проезда в общественном транспорте в 40 рублей. В такой ситуации перевозчики всё равно не смогли зарабатывать, но не работали бы себе в убыток.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Мэр Екатеринбурга проведёт пресс-конференцию, посвящённую реформированию общественного транспорта
04 марта 2024
04 марта 2024